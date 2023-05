Sampdoria, incontro Stankovic-dirigenza: decisione presa

Il tecnico serbo ha trovato l’accordo con la dirigenza dei blucerchiati per il prossimo futuro in panchina, ecco il verdetto finale

Era giunto in sostituzione dell’esonerato Marco Giampaolo nella speranza di ribaltare le sorti di una formazione in totale declino rispetto alle annate precedenti. I soli 2 punti maturati fino a quel momento in 8 partite giocate, infatti, avevano affossato ulteriormente il morale dei calciatori e spinto la Sampdoria a figurare come ultima nella speciale classifica di Serie A.

La prima vittoria sotto la guida di Dejan Stankovic giunge il 24 ottobre scorso contro la Cremonese, ma questa non basta. A seguire, infatti, i risultati negativi dei blucerchiati continuano a persistere. Neppure le altre due sole vittorie maturate il 4 gennaio fuori casa contro il Sassuolo e il 19 marzo contro il Verona lasciano ben sperare e ad oggi la formazione ligure è ancora bloccata in ultima posizione con 17 punti in 32 partite. L’ombra della retrocessione man mano prende forma. Un destino che sembra seguire quello del Genoa dello scorso anno.

Calciomercato, Stankovic resta alla guida della Sampdoria

Con sole sei partite rimanenti in calendario, Stankovic ha dunque fatto il punto della situazione con la dirigenza della Sampdoria in un incontro faccia a faccia dal quale sembrava potessero esserci tutte le condizioni di dimissioni anticipate.

Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, però, il tecnico avrebbe quindi preso la decisione di permanere alla guida del gruppo fino al termine della disputa del campionato. Dopodiché è altamente probabile che Stankovic possa salutare per fiondarsi su un nuovo progetto tecnico, non allontanandosi necessariamente dal territorio italiano. Certo è che l’idea di allenare in Serie B non lo stuzzicherebbe affatto e dunque anche l’ipotesi estera resta più che valida.