Museo del Milan: biglietti, orari e come raggiungerlo

Tutto quello che devi sapere sul museo del Milan a Casa Milan: orari, biglietti, come raggiungerlo e tutte le altre informazioni utili.

Dare la possibilità ai tifosi del Milan di tutto il mondo di poter vivere un’esperienza unica come quella del museo del Diavolo è stata sicuramente una splendida idea da parte della società. Oltre cent’anni di storia che vengono ripercorsi all’interno di un luogo quasi mistico e fatato.

“Casa Milan” è stata costruita tra il 2010 e il 2013, venendo progettata dall’architetto Fabio Novembre e dal 2 aprile 2014, Via Aldo Rossi 8 è diventata la casa di tutti i tifosi del Milan. Anche il museo è al suo interno ed è stato fin da subito uno dei suoi grandi fiori all’occhiello, ma conosciamo meglio la struttura.

Museo Mondo Milan prezzi biglietti

Ci sono diverse tipologie di biglietti per poter visitare il Museo del Milan, ma il prezzo standard intero è di 20 Euro. Per chi invece fosse possessore della “Tessera del Tifoso” vi è uno sconto che permette di visitare il museo per 15 Euro.

Il prezzo si abbassa a 12 Euro se viene mostrato un documento che fa vedere se si è minori di 14 anni o se si sono passati i 65 anni. Ci sono poi i pacchetti per poter venire incontro alle famiglie, infatti due adulti e un bambino Under 7 pagheranno l’ingresso solamente 30 Euro.

Sostanziale anche lo sconto per le comitive, con i gruppi da 15 persone che pagano 11 Euro a persona, mentre quelli da almeno 40 partono da 10 Euro cadauno. Ingresso gratuito invece per i bambini al di sotto dei 7 anni e per i disabili.

Come avere i biglietti del museo del Milan?

Per poter acquistare il biglietto al museo ci si può rivolgere direttamente alla biglietteria fuori dal museo, oppure si può acquistare il tagliando online. Nel sito ufficiale del Milan, nella sezione dedicata al museo, ci sarà il pulsante con scritto “Acquista il tuo biglietto” e per farlo bisognerà registrarsi al sito del Diavolo.

Contatti biglietteria

Per poter contattare la biglietteria del museo si dovrà mandare una mail a mondomilan@acmilan.com oppure contattare il call center centrale di “Casa Milan” al numero 02.62284545

Orari museo Milan

Il Museo del Milan è aperto tutti i giorni della settimana, domenica compresa, tra le 10 e le 19, anche se non si potrà entrare dopo le 18. Gli unici giorni nei quali il museo resterà chiuso è in occasione delle festività comandate.

Come raggiungere il museo in macchina, metro, treno e tram

I tifosi del Milan non sono solamente di Milano, dunque è giusto capire come muoversi. Utilizzando la metropolitana il modo migliore per poter raggiungere il museo è quello di prendere o la Linea Rossa e scendere a “Lotto” oppure usare la Lilla e fermarsi a “Portello”.

Per quanto riguarda gli autobus sono tre le linee consigliate: la 48 con fermata Viale Serra, la 68 con termine in Via Albani e la 69 con discesa dal bus in Viale Certosa. Se doveste giungere invece in aeroporto a Linate prendete la l’autobus 73 e arrivate fino al capolinea di San Babila per poi cambiare con la metropolitana Rossa.

Dall’aeroporto di Orio al Serio invece dovrete prendere la navetta chiamata “Orio Shuttle” che vi porterà in Stazione Centrale. A questo punto prenderete la metropolitana Verde con fermata Cadorna e poi cambierete con la Rossa.

Da Malpensa invece prenderete il treno “Malpensa Express” e potrete fermarvi o a Milano Bovisa e a quel punto prendere le linee S3 o S4 con fermata Stazione Domodossola, oppure fermarvi a Cadorna per il cambio con la metropolitana Rossa.

Infine in automobile si trova nel tratto cittadino dell’autostrada A4 con l’uscita di “Viale Certosa” e, senza traffico, ci vorranno solo cinque minuti per arrivare a “Casa Milan”.

Parcheggi Museo Ac Milan

Il parcheggio più vicino e consigliato è il “Parcheggio Portello” che si trova accanto a “Casa Milan” in Via Aldo Rossi, 10. Si tratta di un parcheggio custodito aperto 24 ore su 24 e che ha un costo di 2 Euro all’ora o di 10 Euro per tutta la giornata.

Dov’è l’ingresso al Milan Museum a San Siro?

L’ingresso del Museo del Milan è in Via Aldo Rossi 8 a Milano e l’ingresso avviene venendo da Piazza Gino Valle.

Quanto dura la visita al museo del Milan?

La durata complessiva della visita al museo del Milan è proprio come quello di una partita: 90 minuti. Il tutto è condito da diverse splendide immagini e filmati che rendono l’esperienza davvero unica.

Altre cose da vedere a Casa Milan

Una volta terminato la visita al museo del Milan si arriva subito al Milan Store. Qui si potrà dunque dare vita a una serie di acquisti riguardanti la propria squadra del cuore.

Dopo un’ora e mezza di visita guidata e di camminata è normale che venga anche un po’ di appetito, ecco perché è stato creato il “Casa Milan Bistrot”. Il ristorante è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, mentre nei weekend gli orari cambiano in base alle partite.

Se dovesse giocare in casa il Milan, allora l’apertura sarà alle 10 e la chiusura 45 minuti prima del fischio d’inizio, in caso contrario l’orario sarà dalle 10 alle 18, stesso discorso per le trasferte. Nei giorni senza partite invece non ci sarà alcun servizio ristorante.