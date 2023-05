Il gesto di Soule scatena il caos: cosa è accaduto

Matias Soule protagonista suo malgrado di un caso che scatena le polemiche: l’argentino prova a spiegare il suo gesto

Titolare contro il Napoli, entrato nella ripresa contro il Bologna. Matias Soule si sta ritagliando sempre più spazio con la maglia della Juventus in questo finale di stagione.

L’attaccante argentino in quest’annata ha fatto la spola tra prima squadra e Next Gen: diciannove le presenze agli ordini di Allegri con una rete (con la Sampdoria), sei con la seconda squadra bianconera. La sensazione è che il 20enne di Mar del Plata possa essere uno degli elementi della rosa bianconera anche nella prossima stagione, soprattutto se le possibili sanzioni, tra caso plusvalenze e manovra stipendi, terranno la formazione di Allegri lontano dalle coppe europee.

Intanto però l’argentino è il protagonista di un caso che sta facendo molto discutere i tifosi della Juventus e che coinvolge anche l’allenatore del club. Un caso nato sui social e che ha fatto così rumore da richiedere l’intervento dello stesso calciatore per chiarire le cose.

Juventus, il like di Soule scatena il caos: la spiegazione

Compare, infatti, anche il like di Matias Soule su un post pubblicato su Instagram in cui si chiede l’esonero di Massimiliano Allegri. Il classico #Allegriout che non fa più notizia, visto le tante critiche con cui il tecnico di Livorno convive dal suo ritorno in bianconero.

A far rumore però è appunto il mi piace di Soule che dopo qualche ore di polemiche e discussioni circa il suo intervento social deve spiegare. Il calciatore argentino, tramite Twitter, racconta che il ‘mi piace’ non è stato volontario ma frutto di un errore guardando i vari commenti. Una versione che servirà a placare le polemiche nei suoi confronti visto che già c’era chi si immaginava una ipotetica ‘punizione’ nei suoi confronti.