Cuadrado guida la sommossa bianconera: “Paga sempre la Juventus”

Rabbia in casa Juventus dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Bologna. Cuadrado e i tifosi bianconeri non ci stanno a fine partita

La Juventus non va oltre l’1-1 sul campo del Bologna e rimanda ancora il ritorno alla vittoria. Milik fa e disfa, con la squadra di Allegri che non vince da quattro partite in campionato.

Juve subito punita da un contestato rigore concesso dal VAR Mazzoleni, con l’arbitro Sozza che aveva lasciato proseguire sull’intervento di Danilo ai danni di Orsolini. Per un malfunzionamento del display a bordocampo, il direttore di gara non ha potuto rivedere l’azione su un presunto contatto falloso in precedenza dello stesso Orsolini su Alex Sandro, assegnando il penalty su indicazione appunto di Mazzoleni. Decisione che ha generato le proteste dei giocatori bianconeri e di Allegri in panchina, mentre al triplice fischio finale non è andato giù per il sottile Juan Cuadrado. Il colombiano non le manda a dire e accusa: “Siamo arrabbiati perché a questi livelli non può non funzionare il monitor. Prima c’era un fallo chiarissimo, se non lo va a guardare rovina tutto il lavoro che noi facciamo in campo. Lottiamo per vincere, ma così è difficile”, le parole di Cuadrado davanti ai microfoni.

Rabbia Juventus dopo Bologna: i tifosi contro arbitri e VAR

L’ex Fiorentina e Chelsea punta il dito contro i presunti torti arbitrali ai bianconeri: “Non è un caso, ci sono stati troppi episodi con noi. Cerchiamo comunque di andare avanti perché anche loro sbagliano, il calcio è così. Combattiamo fino alla fine”. E anche tifosi della Juventus si accodano al pensiero di Cuadrado, sfogando la loro rabbia sui social.

Arbitro non aveva dato rigore. Monitor non funziona. Concedono rigore da Lissone. Solo contro la juve accade di tutto. — AntonelloAngelini 🇮🇹 (@AntonelloAng) May 1, 2023

E ancora una volta, con l’arbitro a due passi che vede benissimo, a decidere contro la Juve è il var. Tanti indizi fanno non una ma cento prove — @Alberto (@AlbertoPiscite1) May 1, 2023

Tanto lo sapevo che capitava.

La stessa dinamica: gol da giudicare regolare o no( o rigore da assegnare) a causa di un fallo precedente

Per me non si discute, l’arbitro giudica dal campo,invece

una domenica interviene il Var una domenica no😡 e guarda caso la Juve paga sempre!! — Nicola Giosuè Botta (@BottaGiosu) May 1, 2023

Ma cosa c’è da spiegare? Stanno penalizzando la Juve SUL campo, visto che non ci sono riusciti nelle aule dei Tribunali. Lo ha ammesso persino Allegri, che non giudica mai gli arbitri. E chi sia il mandante lo sapete anche voi giornalisti, che fata finta di niente. — Andrea Liberatore (@Andrea_libaq) May 1, 2023

#Cuadrado: “Troppi errori contro di noi, non è un caso”. Percepire la malafede, dentro e fuori dal campo, incide e non poco sull’atteggiamento e sul morale dei calciatori. Lavorare sulla testa dei giocatori non è facile. pic.twitter.com/tQX4jj4Ynf — Daniele De Felice (@DanieleBibo) May 1, 2023

#Cuadrado merita un monumento per la sua juventinità. 👏🏻👏🏻👏🏻 — Giovanni 🇮🇹 ✝️ (@gfrattoloso_L8) May 1, 2023