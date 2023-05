Allegri a quota 100: i numeri della sua Juve sono pessimi

Allegri raggiunge quota 100 panchine da quando è tornato a Torino: i numeri della sua seconda vita in bianconero sono negativi

Quella contro il Bologna non è stata una partita come le altre per Massimiliano Allegri, ma ha significato il raggiungimento di una cifra tonda: le 100 panchine dal suo ritorno a Torino. La seconda avventura in bianconero del tecnico di Livorno, però, non hanno fatto registrare i numeri che lo hanno portato ai 5 scudetti consecutivi nella sua prima volta con la Juventus.

La cifra tonda ci favorisce un assist alla Kostic per stilare un bilancio temporaneo sull’Allegri-bis, da un ottimo spunto di Luca Toselli, youtuber bianconero. In 100 partite dal suo ritorno a Torino, la Juventus ha ottenuto 54 vittorie, 20 pareggi e 26 sconfitte. Insomma, una sconfitta ogni quattro partite per i bianconeri da quando Allegri ha accettato di tornare al comando. Dati negativi, nonostante quanto affermato da Max in conferenza stampa dopo il pareggio col Bologna: “Ai ragazzi non dobbiamo rimproverare niente, anche perché ricordiamoci che è dal 18 gennaio che prendiamo mazzate, dentro e fuori dal campo”. Il mese di aprile, però, è stato un disastro.

Le 100 panchine dell’Allegri-bis: numeri in discesa e un aprile da incubo

A fine marzo Massimiliano Allegri aveva dichiarato che il mese di aprile sarebbe stato entusiasmante da vivere, con 9 partite complessive. Al primo maggio, la Juventus si ritrova con 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte ad aprile.

Dopo la vittoria contro il Verona in campionato, infatti, è arrivato il pareggio con l’Inter in Coppa Italia a cui è seguita la sconfitta e l’eliminazione nella gara di ritorno. In campionato, invece, sono seguite tre sconfitte consecutive (contro Lazio, Sassuolo e Napoli) prima del pareggio di ieri sera col Bologna. L’unico dato positivo è rappresentato dall’Europa League, dove i bianconeri hanno vinto la gara di andata con lo Sporting CP e hanno pareggiato quella di ritorno, raggiungendo così la semifinale.

Ci sono altri due dati che ci offrono le 100 panchine di Allegri dal suo ritorno a Torino: quello dei gol fatti e subiti e quello sulle formazioni schierate. In queste 100 partite la sua Juve ha segnato 150 gol e ne ha subiti 100 tondi tondi: insomma, un gol subito a partita di media. Nemmeno quello che è sempre stato un fiore all’occhiello di Allegri, e cioè la fase difensiva, rappresenta più un caposaldo per i bianconeri. Inoltre, 100 sono anche le formazioni differenti schierate dal tecnico, che non ha mai confermato una sua formazione in questa seconda avventura torinese. Insomma, numeri che fanno spavento per quella che resta la Regina del calcio italiano.