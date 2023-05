Allarme rosso per Inzaghi: Milan e Champions più lontani

L’Inter liquida la Lazio e torna in piena corsa per un posto in Champions League. C’è una nota stonata però per Inzaghi in vista dell’Euroderby contro i cugini del Milan

L’Inter cala il tris contro la Lazio e torna in carreggiata anche in campionato. Seconda vittoria consecutiva dopo il successo di Empoli, con la coppia Lautaro-Lukaku ancora in evidenza.

Il belga rifinisce e il ‘Toro’ insacca, allontanando le paure dopo l’iniziale vantaggio dei biancocelesti con Felipe Anderson. ‘Big Rom’ decisivo nella ripresa anche per l’assist al neo-entrato Gosens, protagonista dell’acrobazia del sorpasso. L’unica nota stonata del pomeriggio di San Siro per Simone Inzaghi è l’infortunio proprio del laterale tedesco, costretto a lasciare il campo dopo appena 13 minuti dal suo ingresso e la rete che è valsa il 2-1 per l’Inter. Gosens ha rimediato una lussazione alla spalla destra cadendo male sull’azione del gol, ridotta successivamente nello spogliatoio del ‘Meazza’ dallo staff medico nerazzurro. Inzaghi non si è voluto sbilanciare davanti ai microfoni al fine partita: “Ci dispiace tanto per Robin, per noi è importantissimo e sta facendo bene alternandosi con Dimarco. Speriamo di non perderlo per troppo tempo“.

Inter, le condizioni di Gosens: Milan a forte rischio

Nelle prossime ore l’ex Atalanta si sottoporrà a nuovi accertamenti per stabilire con più certezza i tempi di recupero per il ritorno in campo, saltando sicuramente le sfide di campionato contro Verona e Roma.

Gosens rischia 10-15 giorni di stop, con la sua presenza quindi in forte dubbio specialmente per il primo Euroderby della semifinale di Champions League contro il Milan del 10 maggio. Certamente non una buona notizia per Inzaghi, che si ritroverebbe con il solo Dimarco a sinistra nella fase più calda della stagione dell’Inter, l’unica squadra insieme alla Fiorentina ancora impegnata su tre fronti. L’allenatore piacentino, in attesa di buone nuove per il mancino tedesco, studia le alternative e per Verona se decidesse di far rifiatare il titolare Dimarco potrebbe piazzare il tuttofare Darmian a sinistra, o in alternativa Bellanova.