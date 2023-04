Zidane libera l’erede di Allegri: effetto domino immediato

La Juventus ha bisogno di un rush finale importante per scacciare i fantasmi di un fallimento su tutta la linea. Il futuro di Allegri è spesso nel mirino così come i nomi di eventuali sostituti

Tra i nomi che suggestivamente vengono associati più spesso alla Juventus c’è anche Zinedine Zidane. Il tecnico francese ex Real Madrid è ancora senza squadra dopo aver lasciato ‘blancos’ quasi due anni fa.

Non ancora maturi i tempi per la nazionale transalpina per Zizou che potrebbe quindi tornare sulla panchina di un club. Al netto di eventuali suggestioni da Torino e Madrid, non va escluso anche un rientro in patria, con una realtà a sorpresa che potrebbe anche portare ad incastri particolari. In Ligue 1, al di là del PSG, nelle zone alte spicca anche la grande annata del Marsiglia di Igor Tudor, anche lui spesso accostato alla Juventus come uno dei nomi più intriganti per l’eventuale post Allegri.

Calciomercato Juventus, Zidane può tornare anche in patria: l’incrocio con Tudor

Zidane si sta godendo il suo tempo libero anche per riflettere sul prossimo futuro, ma la decisione sulla nuova panchina da occupare potrebbe avvicinarsi sempre di più.

Se Zizou rimane la priorità dell’emiro del Qatar per prendere le redini del PSG dopo Christophe Galtier, da questo fine settimana sogna anche il Marsiglia, come evidenziato da ‘Marca’ con un eventuale duello tutto made in Ligue 1. Resta comunque da capire se a Zidane la possibilità di sedere sulla panchina dell’OM interessi davvero, lì dove Tudor sta facendo peraltro molto bene.

La battaglia per assicurarsi l’ex Real Madrid potrebbe quindi arricchirsi di una nuova contendente che a sua volta potrebbe innescare un valzer di allenatori. Qualora infatti un profilo come Zidane arrivasse a Marsiglia libererebbe evidentemente Tudor verso altri lidi, con la Juventus che resta sullo sfondo vista l’attuale situazione a Torino. Il croato spesso è stato avvicinato ai bianconeri che prima di tutto dovranno chiudere al meglio la propria stagione tra campionato ed Europa League. La qualificazione Champions resta vitale.