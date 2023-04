Rosa Milan: giocatori in squadra e ruoli, l’organico completo dei rossoneri

Il Milan della stagione 2022-23 ha in rosa tanti campioni: da Maignan a Leao, da Giroud a Tonali, la squadra di Pioli fa sognare.

Dopo il successo del campionato 2021-22 non è arrivata la conferma in Serie A in questa stagione e il Milan dovrà così rinviare l’appuntamento con la seconda stella. Il Diavolo ha in rosa però tanti giocatori di primo livello e l’andamento in Champions lo dimostra.

Andiamo a dare uno sguardo insieme al potenziale e al valore della squadra che in questa annata è stata data nelle mani di Stefano Pioli.

Portieri Milan 2023

Il ruolo del portiere è fondamentale per poter vincere e in tante occasioni Mike Maignan è stato un fattore per i rossoneri. Il francese però non è l’unico estremo difensore che si è messo in mostra in questa stagione.

Mike Maignan

Nominato il miglior portiere della stagione 2021-22, anche in questo campionato è stato determinante. Mike Maignan è arrivato al Milan nel 2021 dopo il suo passato al Lille che lo ha portato a diventare campione di Francia. I rossoneri lo hanno pagato 13 milioni di Euro e il suo numero di maglia è il 16.

Antonio Mirante

Portiere di grande esperienza è arrivato al Milan da svincolato nell’ottobre del 2021 e in rossonero non ha mai debuttato. A 39 anni è ormai a fine carriera, ma ha ben figurato in carriera soprattutto con le maglie di Parma e Bologna. Il suo numero di maglia è l’83, l’anno della sua nascita.

Ciprian Tatarusanu

Estremo difensore che in questa stagione ha dovuto sostituire molto spesso Maignan infortunato è stato molto criticato, alle volte anche ingiustamente. Il Milan spese per lui 500 mila Euro per acquistarlo dal Lione, dopo che in Italia aveva già brillato con la Fiorentina. Il suo numero di maglia è l’1.

Devis Vasquez

Il colombiano Devis Vasquez è l’ultimo arrivato in casa Milan, con il Diavolo che ha speso 470 mila Euro per prelevarlo a gennaio 2023 dai paraguaiani del Guaranì. In questa stagione non ha mai debuttato ed è rimasto in panchina fino all’infortunio di Maignan. Con i rossoneri ha il numero 77.

Difensori Milan 2023

Non è stata una difesa solida come quella della passata stagione, ma nonostante questo il Milan ha goduto ancora di un grande Tomori. Accanto a lui si fa sempre più rodata la sintonia con Kalulu e il ritorno di Kjaer è stato determinante in varie occasioni della stagione.

Fodé Ballo-Touré

Stagione poco fortunata per Ballo-Touré che ha quasi sempre dovuto guardare i compagni dalla panchina. Il senegalese classe 1997 è stato acquistato per 4 milioni di Euro nel luglio del 2021 dal Monaco e nel Mondiale in Qatar ha giocato l’ottavo di finale contro l’Inghilterra. Il Milan gli ha affidato il numero 5.

Davide Calabria

Con l’addio di Alessio Romagnoli è diventato il Capitano del Milan. Una vita in rossonero per Davide Calabria che a Milano ha fatto tutta la scalata dagli Under 12 fino alla prima squadra. Ogni tanto viene frenato da qualche infortunio, ma il talento non si discute. Il suo numero di maglia è il 2.

Sergino Dest

Il terzino destro Sergino Dest è arrivato al Milan nell’ultimo giorno di mercato estivo, con il Barcellona che ha concesso il prestito. Lo statunitense nel capoluogo lombardo però non è mai stato in grado di convincere Pioli ed è difficile un suo riscatto al termine della stagione. In campo si è presentato con il numero 21.

Alessandro Florenzi

Campione d’Europa con l’Italia del 2021, Alessandro Florenzi da troppi anni è tormentato dagli infortuni. L’ex “bimbo prodigio” della Roma è stato riscattato dal Milan proprio quest’estate per 2,7 milioni di Euro dai giallorossi dopo vari prestiti tra Valencia e Paris Saint Germain e il suo numero è il 25.

Matteo Gabbia

Difensore classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Milan, Mattia Gabbia è tornato in rossonero nel 2019 dopo un anno molto positivo in prestito in Serie C alla Lucchese. Considerato da tutti come un’ottima alternativa ai titolari, in questa stagione ha trovato più spazio rispetto al passato. Il numero 46 che indossa è una dedica a Valentino Rossi.

Theo Hernandez

Difficile trovare un terzino sinistro al mondo che possa essere considerato più forte di Theo Hernandez. La freccia francese venne acquistata dal Milan per 22,8 milioni di Euro dal Real Madrid, pochissimo rispetto al suo valore attuale. A dicembre ha sfiorato anche il Mondiale con la sua Francia nella finale con l’Argentina e a Milano indossa la maglia numero 19.

Pierre Kalulu

Difensore rivelazione nella stagione dello Scudetto, Pierre Kalulu non ha saputo confermarsi in questa annata. Qualche sbavatura lo ha portato più volte rispetto al passato a sedere in panchina, ma la spesa di 1,3 milioni per acquistarlo nel 2020 dal Lione risulta essere uno dei grandi colpacci di questa dirigenza. Il numero 20 lo ha sempre accompagnato a Milano.

Simon Kjaer

Uno dei grandi leader dello spogliatoio del Milan, a 34 anni Simon Kjaer ha saputo tornare ai fasti di un tempo nonostante la rottura del crociato subita in un Genoa-Milan dell’ottobre 2021. Memorabile il suo contributo determinante per salvare la vita al compagno di nazionale Eriksen, vinse nel 2021 il premio Gaetano Scirea per la sportività. Il suo numero di maglia è il 24.

Malick Thiaw

Dopo un inizio in sordina, il tedesco Malick Thiaw è forse da considerarsi come la più bella sorpresa della stagione. I 7 milioni spesi in estate per prelevarlo dallo Schalke 04 sono stati un grande investimento, con il teutonico che sa giocare sia come centrale che come laterale di destra e il suo numero 28 ormai è nei cuori dei tifosi del Milan.

Fikayo Tomori

Non mancavano le perplessità nel momento in cui il Milan acquistò in prestito dal Chelsea il difensore Fikayo Tomori, ma dopo pochi mesi ha saputo spazzare via ogni dubbio. Nel luglio 2021 i rossoneri non ci hanno pensato due volte a riscattarlo per 29,2 milioni di Euro e in difesa è stato uno dei pilastri dello Scudetto 2022. In campo lo si riconosce con il suo numero 23.

Centrocampisti Milan 2023

Il reparto più importante per poter costruire gioco e far ripartire l’azione. Il cervello della squadra è senza dubbio Sandro Tonali, vero leader della squadra che ormai è perfettamente collaudato con l’algerino Bennacer.

Yacine Adli

Giocatore di talento che è finito però troppo presto nel dimenticatoio. Il Milan lo aveva già acquistato per 8 milioni dal Bordeaux nell’estate del 2021, per poi parcheggiarlo per un anno in Francia. Quest’anno però non ha quasi mai visto il campo e il giovane classe 2000 rischia di essere mandato in prestito. Il suo numero di maglia è il 7 che fu di Shevchenko.

Tiemoué Bakayoko

Molto spesso i ritorni non sono così positivi come le prime esperienze. Bakayoko aveva lasciato un grande ricordo al Milan nel 2018-19, ma la società non pagò i 30 milioni del riscatto. Dopo un paio d’anni tra Montecarlo e Napoli è tornato a Milano, ma Pioli non lo vede nel suo gioco e in questi due anni è solo una comparsa. Il Milan gli ha assegnato il 14.

Ismael Bennacer

Per qualcuno 16 milioni di Euro per prelevarlo dall’Empoli rappresentavano una cifra esagerata, ma Ismael Bennacer ha saputo conquistare la fiducia dei tifosi con i fatti. Centrocampista intelligente e abile anche nel recuperare i palloni è un titolare inamovibile e il suo numero 4 è sempre in campo.

Charles De Ketelaere

Sicuramente è il giocatore che sta dividendo maggiormente l’opinione pubblica. Nessuno discute il talento di Charles De Ketelaere, ma il suo primo anno in Italia non è stato di certo positivo. Il ragazzo del 2001 ha scelto la maglia numero 90, ma sulla sua valutazione pesano i 32 milioni di Euro spesi per acquistarlo dal Brugge.

Brahim Diaz

Da tre anni in prestito dal Real Madrid, al termine di questa stagione il Milan dovrà decidere cosa fare con Brahim Diaz. I rossoneri per ora hanno pagato 3 milioni di Euro per il prestito, ma per poterlo tesserare dovranno versare altri 22 milioni agli spagnoli. Da vero fantasista il suo numero di maglia è il 10.

Junior Messias

La storia di Junior Messias è meravigliosa, perché il brasiliano è passato dalle formazioni di Serie D come Gozzano o Chieri fino al grande calcio. Il Milan ha pagato complessivamente 7 milioni di Euro per acquistarlo dal Crotone e la sua dedizione alla causa è sempre molto apprezzata. In campo si presenta con il numero 30.

Rade Krunic

Il dodicesimo uomo che tutti quanti vorrebbero avere, perché Rade Krunic è un centrocampista adatto per qualsiasi ruolo. Nel 2019 è arrivato dall’Empoli per 8 milioni di Euro e il bosniaco in questi quattro anni è stato prezioso, soprattutto per lo Scudetto 2022, con il suo numero 33 che è stato sempre più apprezzato.

Tommaso Pobega

Centrocampista classe 1999 che è tornato al Milan dopo diversi anni in giro per l’Italia. I rossoneri lo hanno mandato a Terni, Pordenone, La Spezia e Torino, prima di riportarlo nel Diavolo in questa stagione. Poche volte titolare ha dimostrato anche un ottimo fiuto del gol. In campo si presenta con il suo 32.

Alexis Saelemaekers

Esterno destro infaticabile, il belga Alexis Saelemaekers è stata una delle grandi intuizioni di Paolo Maldini. Il Milan spese solamente 7 milioni di Euro per poterlo acquistare dall’Anderlecht e in rossonero ha dimostrato di essere un faticatore e anche un valido uomo assist. A San Siro ha sempre vestito la maglia numero 56.

Sandro Tonali

Il grande idolo del popolo rossonero, Sandrino Tonali è il ragazzo che realizza il proprio sogno da bambino. Milanista fin da piccolo, dopo un primo anno difficile ha saputo conquistare l’affetto e l’amore dei tifosi, ripagando anche la fiducia della società che lo ha acquistato dal Brescia per 16,9 milioni di Euro e ora il numero 8 è solo suo.

Aster Vranckx

Giovane talento belga prelevato in occasione dell’ultimo giorno di mercato dal Wolfsburg, in questo momento è solo in prestito a Milano. Il Diavolo ha speso 2 milioni di Euro per poterlo avere, ma in stagione Pioli lo ha sfruttato molto poco. Il numero con il quale si presenta in campo è il 40.

Attaccanti Milan 2023

In una squadra molto giovane il Milan ha nell’attacco il suo reparto con maggiore esperienza. Olivier Giroud è sempre un cannoniere spietato e accanto a sé c’è lo strapotere fisico e tecnico di un campione come Rafa Leao.

Olivier Giroud

Avere un campione del mondo come Olivier Giroud è un vanto per il Milan e per il calcio italiano. Il transalpino è stato pagato solo 2,9 milioni nell’estate del 2021 per poterlo acquistare dal Chelsea e il suo contributo per lo Scudetto 2022 è stato determinante e ha rotto la maledizione del numero 9.

Zlatan Ibrahimovic

Nonostante a ottobre compirà i 42 anni, Zlatan Ibrahimovic non ha intenzione di ritirarsi dal calcio. Lo svedese tornò al Milan gratis dopo essersi svincolato dai Los Angeles Galaxy e ha potuto vincere il suo secondo Scudetto rossonero, dopo quello del 2010-11. Sia nella sua esperienza che in questa gioca con l’11.

Rafael Leao

Probabilmente è l’uomo del Milan più ambito nel mercato internazionale. Rafa Leao è un campione che a giugno compirà solo 24 anni e i 23 milioni spesi dal Diavolo per prelevarlo dal Lille si sono rivelati un affarone. La speranza della società è che possa rinnovare a breve il contratto e vederlo volare con il suo numero 17.

Divock Origi

Attaccante belga arrivato in questa sessione di mercato estiva a parametro zero dal Liverpool. Celebre per i suoi gol con Barcellona e Tottenham nella Champions vinta con i Reds nel 2019, in rossonero non ha brillato nella sua prima stagione e il suo 27 non ha ancora convinto.

Ante Rebic

Uno dei grandi eroi della Croazia che arrivò seconda nel Mondiale del 2018, Ante Rebic non sta avendo molto spazio in questa stagione, ma a Milano è tra i più amati. Il croato in Italia aveva già giocato in passato con la Fiorentina e ora con la maglia numero 12 è diventata una seconda punta spietata e letale.

Giocatori della Primavera aggregati in Prima Squadra

Il Milan è una squadra nel complesso giovane e quest’anno non ha praticamente mai pescato dalla sua Primavera. L’unico ragazzo che è stato preso in considerazione per qualche panchina nel periodo tra gennaio e febbraio 2023 è stato il difensore Andrea Bozzolan.

Nato il 23 febbraio 2004, il ragazzo è il terzino sinistro titolare della Primavera allenata da Ignazio Abate. Tra i ragazzi del settore giovanile è l’unico che viene considerato come una potenziale aggiunta alla prima squadra.

Valore rosa Milan

La valutazione complessiva del Milan, secondo il prestigioso sito internet Transfermarkt.it, si stanza sui 547,25 milioni di Euro. Il reparto che viene considerato di maggior valore è la difesa, con un totale di 205 milioni, poi c’è il centrocampo con 181 milioni, l’attacco con 125 milioni e infine la porta che vale in totale 36,25 milioni.