Probabili formazioni Bologna-Juventus: attacco mai visto per Allegri

Bologna-Juventus è il posticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A: le ultime sul match del Dall’Ara e i probabili schieramenti

Allegri nella bufera e che battibecca con i giornalisti alla vigilia della delicata trasferta di Bologna. La Juventus non può permettersi nuovi passi falsi al Dall’Ara, nel momento probabilmente decisivo della stagione.

E’ anche questione di ‘caviglie’ per la squadra bianconera: Allegri perde Di Maria per una contusione, ma ritrova almeno per la panchina Dusan Vlahovic dopo lo sosta ai box contro l’Inter. In attacco ci sarà una maglia da titolare per Milik, con Chiesa favorito sul baby Soulé vista l’assenza del connazionale più illustre. Il polacco e il nazionale azzurro giocherebbero per la prima volta insieme nel reparto offensivo. Tornano dal primo minuto Gatti, Danilo e Cuadrado, mentre a centrocampo dovrebbe rivedersi Fagioli. Thiago Motta dall’altra parte della barricata vuole continuare a stupire con il suo Bologna, ma deve fare i conti con le assenze di Arnautovic e Sansone. Spazio così all’ex Bayern Zirkzee, favorito nel ballottaggio con Barrow, coadiuvato nel tridente da Orsolini e dal jolly Ferguson.

Serie A, Bologna-Juventus: le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Moro; Orsolini, Zirkzee, Ferguson. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Cambiaso, Medel, Aebischer, Pyyhtia, Barrow. Allenatore: Thiago Motta

Indisponibili: Soriano, Sansone, Arnautovic

Squalificati: –

Diffidati: Skorupski, Kyriakopoulos, Dominguez, Ferguson

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Miretti, Paredes, Pogba, Soulè, Iling-Junior, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Kean, Di Maria, Kaio Jorge

Squalificati: –

Diffidati: Danilo, Cuadrado

Arbitro: Sozza (sez. Seregno); VAR: Mazzoleni

Bologna-Juventus, dove vederla in Tv e il momento delle due squadre

Bologna-Juventus, match della trentaduesima giornata del campionato di Serie A in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Dall’Ara, sarà trasmesso in esclusiva e in streaming per gli abbonati DAZN. L’undici bianconero – terzo in classifica con 59 punti – vuole interrompere l’emorragia di sconfitte in campionato dopo i tre ko consecutivi contro Lazio, Sassuolo e Napoli, al quale si aggiunge l’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia con l’Inter. I felsinei invece sono una delle rivelazioni del campionato e puntano a staccare nuovamente il Monza all’ottavo posto. La formazione allenata da Thiago Motta non vince da due gare e nell’ultima giornata è uscita sconfitta dal campo del Verona. Nell’infrasettimanale del prossimo turno Juve e Bologna incroceranno rispettivamente Lecce ed Empoli.