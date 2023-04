PAGELLE e TABELLINO Napoli-Salernitana: Olivera illude, Dia gela il Maradona

Napoli-Salernitana è la partita che avrebbe potuto decidere lo scudetto: Dia gela il Maradona e rende vana la rete di Olivera

PAGELLE NAPOLI

Meret 6 – Qualche piccola incertezza, il pallone pesa tanto: nulla di rilevante. Non può far nulla su Dia

Di Lorenzo 7 – Difensore, costruttore e finalizzatore: sempre perfetto, espressione pura del moderno calcio relazionale

Rrahmani 6.5 – Duro su Dia, si rende pericoloso su palla inattiva

Kim 7 – L’urlo del ‘Maradona’ è meritato: non sbaglia nulla, trova sempre la giocata giusta

Olivera 7.5 – Trova bene i tempi della sovrapposizione a Kvaratskhelia. Nella partita che si fa difficile, la mette dentro, la mette dentro e fa ruggire un ‘Maradona’ impazzito (81′ Juan Jesus sv)

Anguissa 6.5 – Dominatore della mediana, cerca sempre la verticalizzazione. Sfiora anche il gol nel finale di frazione (88′ Ndombele sv)

Lobotka 6.5- Non sbaglia un solo appoggio: se per gli altri il pallone, oggi, è di piombo, lui resta glaciale (88′ Simeone sv)

Zielinski 6 – Entra in tutte le azioni attraverso le rotazioni di centrocampo ma è timido nell’ultimo miglio (60′ Raspadori 6.5 – Entra e determina il corner dal quale nasce il gol scudetto

Lozano 6 – Entra bene in partita, l’uomo che riesce a mettere più key-passes nel primo tempo. Si spegne nella ripresa (60′ Elmas 6 – Sfiora il gol poco dopo il suo ingresso)

Osimhen 7 – Lotta con Gyomber più sullo stile greco-romano che del football. Ha un paio di cross stuzzicanti, ma per tutta la gara si batte come un demone. In difesa ed in attacco

Kvaratskhelia 6 – Entra elettrico, ai limiti del nervoso e sbaglia qualche controllo anche semplice: si ripete nella ripresa

All. Spalletti 6.5 – La palla pesava come un macigno, vincerà lo scudetto: deve solo aspettare un po’

PAGELLE SALERNITANA

Ochoa 6.5 – Non ha grandi compiti da assolvere nel primo tempo, nella ripresa si arrende sul colpo di testa di Olivera

Daniliuc 6.5 – Stringe sempre con attenzione su un Kvara nervoso

Gyomber 7 – Duello 50/50 con Osimhen nel primo tempo, ci mette uno spirito combattivo degno di un manga

Pirola 6 – Lavora su Lozano in asse con Bradaric, ma il messicano mette in difficoltà con la sua verve

Kastanos 6 – Piazzato tra le linee in fase di non possesso, essenzialmente fa l’esterno nella linea a 4 del 5-4-1 con cui si schiera la Salernitana

Coulibaly 6.5 – Serve la legna, mettendoci dentro anche tutta la fisicità a disposizione

Vilhena 5 – Sacrificato a fare da interditore, cerca di gestire con qualità i pochi palloni che risultano giocabili (68′ Piatek 5 – Si vede solo per un tiro fiacco)

Bradaric 6 – Si sacrifica più su Lozano e Di Lorenzo che a fare altro: ne giova Pirola. Esce dopo il gol del Napoli (68′ Bohinen 5 – Cerca qualche palla giocabile, serve davvero a poco)

Candreva 4.5 – Pochissima roba il suo primo tempo, viene sostituito tra primo e secondo tempo (46′ Botheim 5 – Cerca di tenere alte le palle ma può poco)

Mazzocchi 6 – Non fa mancare l’aiuto a Daniliuc e rende più complessa la giornata di Olivera

Dia 7 – Lotta tanto con Rrahmani, non demerita sul ring: poi trova una gran giocata che gela il Maradona

All. Sousa 7 – Ottavo risultato utile consecutivo: spegne, solo per il momento, il sogno scudetto del Napoli e si conferma manager top

PAGELLA ARBITRO

Marcenaro 6.5 – Sempre vicino all’attenzione, usa con la giusta parsimonia i cartellini

TABELLINO

RETI: 62′ Olivera

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Sousa

ARBITRO: Marcenaro (VAR: Di Martino)

AMMONITI: Zielinski, Olivera, Daniliuc, Pirola

ESPULSI: