Maglie ritirate del Milan: da Baresi a Maldini, tutti i numeri

Quali sono le maglie ritirare del Milan? Ecco i numeri e dove sono esposte queste vere e proprie leggende rossonere che i tifosi ammirano.

Se il Milan avesse dovuto ritirare un numero di maglia per ogni grande campione, probabilmente non ne avrebbe più a disposizione per quelli attuali. La società decise di omaggiare solamente due grandissimi campioni: Franco Baresi e Paolo Maldini.

Il ritiro della maglia non è soltanto un gesto che attesta la grandezza di un calciatore in campo, ma anche la dimensione dell’uomo fuori dal rettangolo verde. Baresi e Maldini non sono stati solo due dei più grandi difensori della storia del calcio italiano, ma allo stesso tempo anche delle bandiere del Milan.

Maglie ritirate Ac Milan: l’elenco completo

Alla fine sono stati solamente loro due i campioni che si sono visti ritirare il numero di maglia dal Milan, anche se ci sarebbe stato anche un terzo nome. Marco Van Basten è stato uno dei più grandi e allo stesso tempo sfortunati giocatori della storia.

Annunciò il suo ritiro il 17 agosto 1995, ma in realtà già da due anni non giocava più una partita ufficiale. Il Milan propose al campione olandese di ritirare la sua maglia numero 9, ma alla fine non se ne fece più nulla.

Curiosità che forse pochissimi di voi sapranno. Il Cigno di Utrecht era stato ufficialmente inserito nella rosa della stagione 1995-96, la prima di sempre con i cognomi sulle maglie, e gli era stato assegnato il numero 25, ma non venne mai usato.

Baresi, numero 6 Milan ritirato

Il primo calciatore del Milan al quale venne ritirato il numero di maglia fu Franco Baresi. Il Capitano si ritirò definitivamente il primo giugno 1997 al termine di un Milan-Cagliari. Il difensore rossonero è stato sempre fedele al Diavolo e con i meneghini vinse sei campionati, memorabile quello del 1979 entrato alla storia come “quello della Stella“, e tre Champions League.

Idolo dei tifosi del Milan anche per quel suo anti interismo viscerale. Nel 1993 infatti furono i rossoneri a prevalere sui cugini e durante la festa Scudetto Baresi disse:” Con questa Inter non potevamo di certo avere paura.”

Un mito che è rimasto al Milan anche nei difficili anni della Serie B 1980-81 e 1982-83, con la Juventus che fece carte false per acquistarlo, ma lui rimase per sempre il “6” del Diavolo.

Maldini, numero 3 ritirato

Risulta molto particolare invece il ritiro di maglia di Paolo Maldini, dato che in realtà non è definitivo. Secondo la dirigenza milanista infatti solo un altro “Maldini” potrà indossarlo, anche se Daniel nella sua prima esperienza vestiva il “27”.

Paolino dovette scrollarsi di dosso le accuse di essere un raccomandato, suo padre Cesare era il Capitano del Milan della prima Coppa dei Campioni nel 1962-63, ma per ben 25 stagioni difese con onore la maglia rossonera. Vinse cinque Champions League, due di queste da Capitano a Manchester nel 2003 e ad Atene nel 2007.

Il suo addio a San Siro venne macchiato da una polemica con la Curva Sud, ma per fortuna la settimana seguente a Firenze ebbe il giusto encomio dal calcio.