Inter-Lazio, formazioni ufficiali: Correa dal 1′, Immobile titolare

Le formazioni di Inter-Lazio, che aprirà la domenica della 32esima giornata di Serie A: torna Lukaku dal 1′, al suo fianco Correa. Sarri pensa a Immobile titolare

Ad aprire la domenica di Serie A c’è il match di mezzogiorno e mezza fra Inter e Lazio, match valevole per la 32esima giornata del campionato italiano.

L’Inter è tornata a vincere davanti ai suoi tifosi a San Siro, grazie all’1-0 rifilato alla Juventus in Coppa Italia. In campionato, però, ai nerazzurri i tre punti mancano da tre giornate consecutive. La formazione di Milano cambierà poco rispetto a quella vista contro la Juventus, con qualche piccolo aggiustamento soprattutto in attacco. In porta ci sarà Onana mentre in difesa D’Ambrosio potrebbe partire titolare insieme ad Acerbi e Bastoni. Darmian esterno destro di centrocampo a far rifiatare Dumfries, sulla sinistra Dimarco. A disposizione di Simone Inzaghi ci saranno sia Barella che Calhanoglu, usciti anzitempo nella sfida di Coppa Italia per un affaticamento. Barella dovrebbe essere regolarmente in campo, mentre il turco potrebbe riposare per lasciare spazio a Brozovic. A completare il centrocampo Mkhitaryan. In attacco l’unica certezza è Lukaku, al suo fianco potrebbe partire dal 1′ Correa.

Buone notizie per Maurizio Sarri che ha tutta la rosa a disposizione, anche Ciro Immobile che durante la settimana si è allenato insieme ai compagni. La Lazio cerca riscatto dopo la sconfitta contro il Torino e vuole continuare la striscia positiva di gare in trasferta senza subire gol: sono cinque consecutive al momento. In porta Provedel confermato. In difesa Marusic confermato, Casale potrebbe partire dal 1′ al posto di Patric. A completare la difesa Romagnoli ed Hysaj. I tre di centrocampo potrebbero essere Cataldi al centro, al posto di Vecino, con gli inamovibili Milinkovic Savic a destra e Luis Alberto a sinistra. In attacco Felipe Anderson e Zaccagni insieme a Immobile, pronto a tornare titolare.

Le formazioni di Inter-Lazio

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Lazio:

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan; Dimarco; Correa, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Serie A, Inter-Lazio: dove vederla in tv

La partita tra Inter e Lazio in programma domenica 30 aprile alle ore 12:30, sarà il primo match domenicale della 32esima giornata di Serie A. Una sfida importantissima per l’Inter che deve tornare a vincere in campionato davanti ai suoi tifosi e deve cercare di accorciare le distanze dal quarto posto in classifica. La Lazio vuole consolidare il secondo posto in classifica e continuare a non subire gol in trasferta. Il match Inter-Lazio sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Il calendario di Inter e Lazio

Dopo la sfida contro la Lazio, l’Inter dovrà prepararsi alla doppia trasferta contro Verona e Roma in campionato, prima del super derby di Champions League contro il Milan. Poi il Sassuolo, il ritorno contro il Milan in Coppa, la trasferta contro il Napoli, la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina per poi chiudere il campionato con le due sfide contro Atalanta e Torino.

Diverso il calendario della Lazio, che non gioca le Coppe e deve concludere solo il cammino in campionato. Ad attendere la squadra di Sarri dopo i nerazzurri ci saranno Sassuolo, Milan, Lecce, Udinese, Cremonese ed Empoli.