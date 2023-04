Inter-Lazio, cambio polemico: furia contro la panchina

L’attaccante non ha preso per niente bene il cambio deciso dall’allenatore a metà del secondo tempo

In una delle sue migliori esibizioni stagionali, l’Inter è riuscita a vincere lo scontro diretto di questo pomeriggio a San Siro contro la Lazio. Una partita che si era messa inizialmente male per la formazione nerazzurra, passata in svantaggio nel corso del primo tempo alla prima disattenzione difensiva di Acerbi.

La rete fulminea di Felipe Anderson sul regalo della difesa interista non ha però scoraggiato la squadra di Simone Inzaghi che anche nel secondo tempo è rientrata in campo con la stessa carica emotiva con cui aveva ben approcciato l’incontro. Ad incidere, poi, sono stati i cambi effettuati dall’allenatore nerazzurro che ha lanciato nella mischia i due autori delle tre reti che hanno deciso l’incontro in rimonta, Lautaro Martinez con una doppietta e Robin Gosens con il gol del vantaggio prima del brutto infortunio alla spalla.

Meno impattanti, invece, le scelte effettuate nella ripresa da parte di Maurizio Sarri. In particolare ha fatto discutere la decisione dell’allenatore biancoceleste di togliere dal campo al 68′ Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste, tornado dal primo minuto dopo il brutto incidente che lo aveva coinvolto nelle scorse settimane in auto a Roma, non è sembrato ancora al meglio delle condizioni, ma allo stesso tempo sembra non aver comunque gradito la sostituzione.

Inter-Lazio, lo sfogo di Immobile dopo il cambio

La reazione del centravanti al momento dell’uscita dal terreno di gioco per favorire l’ingresso di Pedro, è stata prontamente pescata dalle telecamere.

Immobile, dopo aver applaudito i tifosi, ha ignorato il saluto del suo allenatore, scagliando a terra la fasciatura al polso destro. L’attaccante della Lazio ha poi rivolto una frase alla panchina parecchio stizzito, evidentemente contrariato sia per il cambio ma anche per la sua prestazione personale non all’altezza del suo valore. Con questa sconfitta la Lazio è rimasta comunque al secondo posto, ma ha consentito all’Inter di avvicinarsi pericolosamente a -4 per un finale di stagione che si preannuncia avvincente per la corsa alla Champions League.