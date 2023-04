HIGHLIGHTS | Pokerissimo viola, Stankovic sprofonda

Pokerissimo della Fiorentina contro la Sampdoria, i blucerchiati sprofondano, i viola non mollano la presa nella corsa all’Europa

Si fanno sempre più complicate le possibilità di permanenza in Serie A per la Sampdoria. I blucerchiati escono sconfitti anche contro la Fiorentina: al Franchi finisce con un netto 5-0 per gli uomini di Vincenzo Italiano.

La gara del Franchi non ha storia, in particolare nella ripresa. Nel primo tempo i padroni di casa faticano a trovare la via della rete: la Sampdoria si chiude bene e sembra rivelarsi pericolosa sfruttando spazi e ripartenze. La prima occasione capita proprio agli uomini di Stankovic con un cross insidioso di Augello dalla sinistra. Nel recupero del primo tempo però, dopo aver fatto le prove prima, Castrovilli trova il gol con un gran destro al volo che tocca il palo interno e poi entra in rete.

Fiorentina-Sampdoria, il tabellino

Nella ripresa c’è in campo solo una squadra. La Sampdoria crolla sotto i colpi degli uomini di Italiano.

Dodo e Duncan firmano in tre minuti il secondo e il terzo gol, con la prima gioia per entrambi in campionato. Al 75′ è Kouame a firmare il poker, mentre a pochi minuti dal termine è il neo-entrato Terzic a siglare il quinto gol. Anche per il serbo è il primo gol in campionato. I viola scavalcano il Monza e, nell’attesa, il Bologna e salgono all’ottavo posto. La zona Europa resta comunque piuttosto lontana. Per la Sampdoria la salvezza ora sembra davvero impossibile.

Fiorentina-Sampdoria 5-0

Marcatori: Castrovilli 45’+2′, Dodo 63′, Duncan 66′, Kouame 75′, Terzic 88′.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 79, Lazio 61, Juventus* 59, Inter 57, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Fiorentina 45, Bologna* 44, Monza 44, Sassuolo 43, Udinese 42, Torino 42, Salernitana 34, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17.

*una partita in meno