HIGHLIGHTS | Milik gioie e dolori: la Juventus stecca al Dall’Ara, Allegri è una furia

La Juventus guidata da mister Allegri non riesce a conquistare i tre punti contro il Bologna al Dall’Ara: botta e risposta Orsolini-Milik

Tre sconfitte consecutive e adesso soltanto un pareggio. L’ultimo match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A, che ha visto affrontarsi faccia a faccia il Bologna e la Juventus fra le mura del Dall’Ara, si è conclusa sul punteggio di 1 a 1.

Un’altra prova deludente da parte della squadra guidata da mister Massimiliano Allegri, che anche stavolta non è riuscita a portarsi a casa bottino pieno. Dopo i tre ko di fila per mano di Lazio, Sassuolo e Napoli, ci si aspettava ben altra prestazione da Federico Chiesa e compagni. E i torinesi non hanno approfittato del passo falso della Lazio a San Siro contro l’Inter, fallendo nuovamente il sorpasso sulla compagine biancoceleste dell’ex Maurizio Sarri.

Ad aprire le danze stasera ci ha pensato un altro ex bianconero, ossia Riccardo Orsolini. L’attaccante rossoblù cade a terra in area di rigore, dopo un contatto con Danilo. L’arbitro Simone Sozza lascia proseguire inizialmente, ma a bordocampo il monitor del Var non funziona. È avvenuto un check e, in questo caso, la decisione è dovuta arrivare direttamente dalla sala Var di Lissone. Dall’auricolare la sentenza definitiva: penalty in favore dei padroni di casa. Sul dischetto, poi, si presenta Orsolini appunto, che spiazza Szczesny e porta gli emiliani in vantaggio.

Serie A, Bologna-Juventus 1-1: marcatori e classifica

Alla mezz’ora di gioco viene concesso un altro tiro dagli 11 metri, stavolta alla ‘Vecchia Signora’. Arek Milik si incarica della battuta, ma sbaglia rendendosi protagonista in negativo di un rigore pessimo che sta facendo discutere parecchio.

Nella ripresa, al minuto 60, l’attaccante polacco si è riscattato firmando il pareggio bianconero. L’ex Napoli e Marsiglia trova un pallone vagante in area e lo calcia di potenza sul palo lontano, dove Skorupski non può arrivare. Il gol in questione, però, non basta a ribaltare lo svantaggio. Nel finale Allegri procede infuriato verso gli spogliatoi, perché nessuno dei suoi calciatori ha creduto ad una spizzata di Rabiot, da cui sarebbe potuto nascere qualcosa di importante. La lotta Champions, dunque, s’infittisce ulteriormente.

Bologna-Juventus 1-1: 10′ rig. Orsolini (B), 60′ Milik (J)

CLASSIFICA SERIE A 32a GIORNATA: Napoli punti 79, Lazio 61, Juventus 60, Inter 57, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Bologna 45, Fiorentina 45, Monza 44, Sassuolo 43, Torino 42, Udinese 42, Salernitana 34, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Hellas Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17.