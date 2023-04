“Festeggiamenti non tollerati”: la presa di posizione della Curva Nord dell’Udinese

Il Napoli è costretto a rimandare l’appuntamento con la festa scudetto a causa del pareggio di oggi contro la Salernitana. Giovedì gli azzurri saranno di scena ad Udine dove la curva Nord è già stata chiara

La Salernitana di Paulo Sousa ha bloccato sul pari il Napoli al Maradona, rinviando quindi la festa per lo scudetto del club partenopeo che era già pronto ad abbracciare il fiume di tifosi accorsi in città. Un grandissimo gol di Dia ha quindi costretto la compagine di Spalletti a rinunciare momentaneamente alla festa.

La prossima tappa del Napoli sarà quindi la trasferta di Udine contro la truppa di Sottil, che non ha minimamente intenzione di concedere sconti. Così come non arrivano sconti anche da parte dei tifosi friulani con un comunicato diffuso dalla Curva Nord dell’Udinese: “Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera RISPETTO!!!”.

Si tratta di una nota diramata già ieri pomeriggio, quindi ben prima rispetto all’esito di Napoli-Salernitana di oggi. Un messaggio peraltro simile a quello proveniente dai tifosi dell’Atalanta nei giorni scorsi.