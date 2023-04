DIRETTA Serie A, Cremonese-Verona e Sassuolo-Empoli: le formazioni ufficiali! – LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cremonese-Verona e Sassuolo-Empoli, gare della trentaduesima giornata di Serie A

In contemporanea con la sfida scudetto Napoli-Salernitana, a circa 750 chilometri di distanza allo stadio “Giovanni Zini” andrà in scena lo scontro salvezza Cremonese-Verona. Praticamente decisivo nella lotta per non retrocedere, il match di Cremona è stato non a caso affidato a uno dei migliori arbitri italiani: Daniele Doveri.

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, la squadra allenata da Davide Ballardini ritrova Vlad Chiriches dopo due mesi d’assenza, ma dovrà fare a meno di Marco Benassi, Frank Tsadjout e dello squalificato Leonardo Sernicola. Mister Marco Zaffaroni, dal canto suo, non potrà contare su Kevin Lasagna. L’attaccante non è stato convocato per un problema muscolare al flessore della gamba sinistra. Out anche Faraoni per squalifica.

Complice la sconfitta dello Spezia contro il Monza, in caso di vittoria gli scaligeri uscirebbero dalla zona retrocessione, scavalcando proprio la squadra ligure e portandosi a 29 punti in classifica. Sempre alle ore 15, a Reggio Emilia si disputerà Sassuolo-Empoli. Una sfida da ex per Alessio Dionisi, che vuole tornare alla vittoria dopo la pesante sconfitta in casa della Salernitana. Paolo Zanetti va invece a caccia di punti che avvicinerebbero decisamente la salvezza. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Cremonese-Verona e Sassuolo-Empoli: le formazioni ufficiali e dove vederle in TV

Cremonese-Verona sarà trasmessa su DAZN, ma chi è abbonato anche a Sky potrà vederla sul canale 214 del satellitare. Anche Sassuolo-Empoli è un’esclusiva di DAZN. Ecco le probabili formazioni delle due partite:

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Lochoshvili, Aiwu, Vasquez, Valeri; Pickel, Castegnetti, Meité; Galdames; Okereke, Ciofani. All: Ballardini

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Kallon, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Marchizza; Frattesi, Maxime Lopez, Harroui; Bajrami, Lauriente, Defrel. All.: Dionisi

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Grassi; Baldanzi, Cambiaghi, Caputo. All.: Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: