Bufera Inter, l’errore costa carissimo: ‘spedito‘ negli spogliatoi

Inter-Lazio, l’errore costa caro: critiche a non finire e verdetto immediato. Ecco cosa è successo

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Inter-Lazio. Al termine di 45 minuti movimentati, al momento i biancocelesti guidano la contesa grazie al gol messo a segno di Felipe Anderson. L’attaccante brasiliano ha portato in vantaggio i suoi capitalizzando al massimo un’azione nata da un suo “scippo” ai danni di Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter, infatti, lento e macchinoso in fase di impostazione, ha perso un pallone sanguinoso in uscita, sul quale si è subito avventato Felipe Anderson.

L’attaccante di Sarri ha dialogato con Zaccagni ed ha trafitto Onana, che non ha potuto nulla sul fendente del brasiliano della Lazio. C’è da dire che l’Inter fino a quel momento aveva avuto il pallino del gioco in mano, creando almeno quattro nitide palle gol, compresa quella che ha portato all’annullamento del gol di Mkhitaryan per fuorigioco di Correa. Questo è il motivo per il quale, sui social, i tifosi dell’Inter hanno criticato in maniera neanche troppo velata Acerbi, autore di un errore sanguinoso. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Peggiori in questo primo tempo Lukaku, Correa, Brozovic e Acerbi (ovviamente). Non andiamo da nessuna parte se non cambiamo il ritmo — Leão ha rinnovato? (@RinnovoGigio) April 30, 2023

Un giorno mi spiegheranno acerbi titolare fisso con de vrij sempre in panca (e poi gli proponi il rinnovo). — Massimo (@MassiNerazzurro) April 30, 2023

#InterLazio Acerbi è da sostituire lo conosciamo adesso va in paranoia è combina di tutto. — Domenico Loriga (@domgiova) April 30, 2023

Acerbi che sbaglia proprio nella partita in cui non doveva sbagliare — Jo 💃 (@JOtipacheballa) April 30, 2023