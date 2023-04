Vlahovic vuole lasciare la Juve: l’Inter gli dà una mano

La grande incertezza che regna sul futuro del club bianconero potrebbe costringere il centravanti serbo a dire addio a fine stagione

Non è stata sino a questo momento una stagione particolarmente brillante per Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. Tra problemi fisici e lunghe astinenze da gol, il rendimento del centravanti serbo non si è nemmeno avvicinato rispetto alle grandi aspettative che avevano invece accompagnato lo scorso anno il suo approdo a Torino.

L’ex attaccante della Fiorentina si trova ancora una volta attualmente ai box, a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato alla vigilia del match di Coppa Italia contro l’Inter. Come riportato nella giornata odierna dalla nostra redazione, però, il suo recupero procede spedito e non è escluso che possa tornare a disposizione di Massimiliano Allegri già dalla prossima giornata di campionato, che vedrà i bianconeri far visita al Bologna allo stadio Dall’Ara nel posticipo di domenica sera.

Nonostante ciò, Vlahovic continua a godere di grande considerazione sul mercato soprattutto all’estero. Diventato da diversi mesi obiettivo del Real Madrid come possibile alternativa a Karim Benzema, il centravanti sarebbe entrato nella lista dei desideri di un altro top club come il Chelsea. Ad infiammare l’interesse dei ‘Blues’ potrebbe essere l’approdo a Londra di Mauricio Pochettino, in pole position per la candidatura in panchina.

Calciomercato Juve, addio Vlahovic per colpa dell’Inter

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, lo stesso Vlahovic starebbe spingendo per lasciare in estate la Juventus ad ogni costo.

Ad inquietare l’ex attaccante della Fiorentina sarebbero le vicende extra campo che negli ultimi mesi hanno coinvolto il club bianconero e che rendono di difficile lettura quelle che saranno le ambizioni future della società. Il Chelsea vorrebbe superare il Real Madrid nella corsa per Vlahovic puntando ad avvicinarsi agli 80 milioni di euro per il cartellino.

Prima, però, il club guidato da Todd Boehly dovrà liberare almeno una casella nel reparto degli attaccanti del Chelsea. In tal senso, ecco che un grande aiuto potrebbe arrivare da un’acerrima rivale della Juve come l’Inter. Il club nerazzurro potrebbe infatti riprendere in prestito Lukaku per un’altra stagione e consentire ai ‘Blues’ di affondare il colpo per il serbo.