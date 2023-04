L’incognita che tormenta Allegri: convocazione a rischio | CM.IT

L’allenatore toscano dovrà schiarirsi le idee in vista del campionato dopo la deludente uscita di scena dalla Coppa Italia

Per cercare di aggiustare una stagione fin troppo altalenante e tormentata da decisioni extra campo che inevitabilmente hanno inciso sull’umore della squadra, la Juventus avrà l’obbligo nel prossimo turno di Serie A di ritrovare la strada della vittoria dopo tre sconfitte consecutive.

L’eliminazione al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter di mercoledì sera, poi, ha cancellato uno degli obiettivi che Massimiliano Allegri si era prefissato di raggiungere. Rimane in piedi invece la possibilità di riuscire ad arrivare in fondo all’Europa League per cercare di vincere una competizione che garantirebbe al club bianconero l’accesso automatico alla prossima edizione della Champions League, Uefa permettendo.

Un traguardo che, in attesa della nuova sentenza della Corte d’Appello Federale sul caso plusvalenze, la Juventus potrebbe raggiungere anche tramite il campionato, considerato l’attuale terzo posto in classifica. Un percorso che vedrà i bianconeri impegnati nel prossimo turno nella complicata trasferta contro il Bologna di Thiago Motta. Un match nel quale Allegri spera di poter riavere quantomeno a disposizione Dusan Vlahovic.

Juve, le ultime sulle condizioni di Vlahovic

Il centravanti serbo, infatti, alla vigilia di Inter-Juventus aveva accusato un fastidioso problema alla caviglia.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, anche oggi Vlahovic ha svolto un allenamento personalizzato in campo. Le ultime sensazioni sulle sue condizioni sono positive e l’impressione è che possa recuperare per il prossimo match. In tal senso sarà decisiva le rifinitura di domani, dalla quale verrà fuori la scelta finale sulla convocazione da parte di Allegri e dello staff medico bianconero.

Qualora tornasse a disposizione, potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Milik dal primo minuto. Il centravanti polacco dovrebbe far coppia così con Angel Di Maria, ancora in ballottaggio con Federico Chiesa. Nel caso in cui il provino di domani dovesse dare esito negativo, Allegri sceglierà invece di lasciarlo ancora alla Continassa per consentirgli di proseguire il programma di recupero dall’infortunio.

Il rientro ufficiale, dunque, verrebbe posticipato per l’impegno infrasettimanale della 33esima giornata di Serie A con il Lecce.