Sedotto e abbandonato dalla Juventus, se lo compra il Milan

Calciomercato Juventus, il dietrofront dei bianconeri potrebbe agevolare il Milan: l’irruzione dei rossoneri cambia le carte in tavola

La scialba prova offerta a San Siro ha certificato in maniera incontrovertibile le difficoltà croniche della Juventus. Mai pericolosa ed incisiva, i bianconeri non hanno mai dato la sensazione di poter mettere in difficoltà l’Inter di Simone Inzaghi, ben messa in campo e desiderosa sin da subito di azzannare la partita.

Alla luce della squalifica di Cuadrado, Allegri ha schierato Mattia De Sciglio sulla corsia destra: l’ex terzino del Milan, però, ha faticato e non poco a tenere a bada le scorribande di Dimarco, che ha fatto il bello e il cattivo tempo. Che in casa bianconera urga un vero e proprio restyling delle corsie laterali è ormai assodato. Allo stesso tempo, però, le prossime mosse di mercato della “Vecchia Signora” saranno inevitabilmente legate all’esito delle vicende extra-campo. Negli ultimi mesi, ad esempio, la Juventus aveva sondato in tempi e modi diversi Ivan Fresneda, terzino destro del 2004 in forza al Valladolid. Grazie ad una stagione che soprattutto nella prima parte ha vissuto da autentico protagonista, il laterale iberico ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa.

Calciomercato Milan, spunta Fresneda: la Juventus è fuori dai giochi

Accostato – tra le altre – anche ad Inter e Roma – Fresneda ha molti estimatori in Bundesliga e in Premier League. Borussia Dortmund, Newcastle ed Arsenal sono da tempo sulle sue tracce, alla ricerca dello spiraglio giusto per piazzare il blitz decisivo. I contatti degli ultimi giorni, però, avrebbero portato ad un vero e proprio ribaltone.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, la Juventus avrebbe ora fatto un passo indietro per Fresneda. I bianconeri, chiaramente, hanno al momento altre priorità e proveranno a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Nella corsa a Fresneda, però, avrebbe fatto irruzione il Milan, con i rossoneri che hanno avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. In questa stagione, del resto, Stefano Pioli non è riuscito a trovare alternative importanti all’utilizzo di Calabria, costretto agli straordinari molti frangenti della stagione. L’operazione per il laterale spagnolo, però, non si preannuncia affatto semplice. Oltre all’interesse di diversi club della Premier, infatti, da attenzionare anche le mosse del Real Madrid, che nei mesi scorsi sembrava poter porre basi importanti per la definizione dell’affare.