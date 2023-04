Roma senza pace, doppio infortunio: stagione finita

Due infortuni per la Roma dopo la partita col Milan: Mourinho costretto ad un doppio cambio tra primo e secondo tempo

Problemi per José Mourinho dopo la partita tra Roma e Milan: due infortuni tengono col fiato sospeso il tecnico giallorosso dopo il pari maturato all’Olimpico con le reti di Abraham e Saelemaekers.

È durata circa un quarto d’ora la partita di Kumbulla contro il Milan. Il difensore albanese è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nella prima frazione dopo uno scontro con Giroud. L’ex Verona ha accusato un problema al ginocchio che lo ha costretto ad essere sostituito, con Mourinho che ha mandato in campo Bove al suo posto, adattando Cristante in difesa.

Il difensore classe 2000 ha riportato una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente nelle prossime ore, quando sarà individuato anche il percorso più idoneo per il recupero del giocatore.

Roma – Milan, le condizioni di Kumbulla e Belotti

Ad inizio ripresa, José Mourinho è stato costretto a sostituire anche Andrea Belotti, rimasto a terra nei minuti finali della prima frazione di gioco dopo un contrasto con Tomori (anch’egli infortunatosi).

L’attaccante ex Torino ha rimediato una frattura alla cartilagine costale in seguito al contrasto con il difensore rossonero. Per entrambi – come sottolineato da Mourinho – si tratta di problemi fisici che comporteranno lunghi stop.