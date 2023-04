“Non è presentabile”: pazienza finita, mandato via dopo Roma-Milan

Pioggia di critiche per Charles De Ketelaere dopo Roma – Milan: ancora una prova poco convincente dell’attaccante belga

Non riesce a dare una svolta alla sua stagione Charles De Ketelaere, scommessa del Milan. Entrato nel finale del match dell’Olimpico, è finito ancora nel mirino dei social dopo la partita.

Non si spezza la maledizione di Charles De Ketelaere: l’attaccante belga è entrato negli ultimi diciassette minuti della sfida tra Roma e Milan, terminata in parità con le reti di Abraham e Saelemaekers allo stadio Olimpico. Un pareggio che ha deluso entrambe le compagini ed i rispettivi allenatori: tra i più criticati a fine partita, l’attaccante belga Charles De Ketelaere, ancora a secco di gol da quando è arrivato in Serie A.

#RomaMilan #deketelaere nn e’piu’presentabile!

Entra, fresco, in uno “spareggio” champions, contro una #roma che nn stava facendo nulla, si fa rubare il pallone come un ragazzino e la Roma segna. Mi spiace ma nn e’+presentable.

GAME OVER pic.twitter.com/ezvqmT6k8m — ANDY NINE #9 (@ANDYNINEREAL) April 29, 2023

Curpa di De Ketelaere, mica di Pioli che lo sta gestendo malissimo — Majin Maldini #PioliOut (@MajinMaldini) April 29, 2023

Ribadisco, anche oggi entrato male,ha staccato la spina.

Cambiare aria (in prestito) può solo fargli bene. #DeKetelaere https://t.co/AvvzvxprFO — DavideFM1899 🏆 (@DavideFm1899) April 29, 2023

In una partita di lotta e agonismo così, se entri molle ti mangiano. Non era la sua partita, non è la sua stagione. #DeKetelaere #RomaMilan — Anna Cecconello (@anna_cecconello) April 29, 2023

Tantissimi, infatti, i commenti sui social contro l’attaccante arrivato la scorsa estate dal Club Bruges per circa 30 milioni di euro, dopo una lunga ed estenuante trattativa. L’attaccante classe 2001 finora ha racimolato trentacinque gettoni di presenza con la maglia del Milan, senza però trovare il gol.

Roma – Milan, De Ketelaere nel mirino dei social

Proprio da un pallone perso da De Ketelaere è nata l’azione del gol che stava per condannare il Milan ad una sconfitta pesantissima in chiave Champions League.

Un errore che non è passato inosservato anche al compagno di squadra Tonali, il quale ha reagito allargando le braccia prima della ripartenza di Celik. E sul web in tantissimi hanno criticato la prova del belga, grande delusione di questa stagione dei rossoneri.

De Ketelaere, out — josan (@OscarSa86361225) April 29, 2023