Milan KO e finale Champions: la promessa di Zhang a Inzaghi

Si avvicina il derby di Champions League tra Inter e Milan. ll presidente Zhang pensa a un premio per la squadra e il tecnico

Steven Zhang passa all’incasso e carica la sua Inter in vista dell’elettrizzante derby di Champions League contro i cugini del Milan.

Il club nerazzurro ha già incassato almeno 80 milioni di euro dalla campagna europea e potrà rimpinguare il tesoretto in caso ovviamente di passaggio del turno fino all’ultimo atto di Istanbul. Inoltre, dopo il successo in Coppa Italia sulla rivale Juventus, i meneghini hanno messo in cassa altri 14 milioni tra la finale dell’Olimpico e la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana. Un bel gruzzoletto per far respirare le finanze della proprietà interista e programmare con un minimo di serenità in più il prossimo mercato estivo. Zhang però vuole fortissimamente la finale di Champions a spese dei cugini rossoneri, bissando il trionfo dello scorso gennaio nella Supercoppa in Arabia.

Zhang freme per il derby: c’è un premio per la squadra

Il numero uno di Viale della Liberazione nell’ultimo periodo è rimasto molto vicino alla squadra e l’ha seguita anche nella trasferta di Empoli prima del Derby d’Italia di San Siro contro la Juve.

Zhang auspica un finale di stagione da assoluta protagonista per la sua Inter e per incentivare ulteriormente la squadra ha fissato anche un premio qualificazione per cercare di andare oltre l’ostacolo Milan. Il presidente nerazzurro ha in sostanza confermato il premio per il passaggio al turno successivo, come già successo per la fase a giorni e nei precedenti incroci con Porto e Benfica. Alla squadra, Inzaghi e al suo staff finirebbero circa 2 milioni di euro complessivi, pressoché 50 mila euro per ogni componente. Zhang ricopre d’oro tecnico e giocatori per abbattere il ‘Diavolo’ e continuare il sogno Champions.