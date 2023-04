Dieci punti di penalizzazione: “Tre per il primo processo, 7 per il secondo”

Una doppia penalizzazione potrebbe cambiare nuovamente tutto: arriva le dichiarazioni del giornalista, che fa il punto della situazione

E’ davvero tutto da scrivere il futuro della Juventus. Il club bianconero si è visto restituire i 15 punti di penalizzazione, ma è presto per dire se a fine stagione non ce ne saranno altre.

La Vecchia Signora, infatti, rischia ancora tanto e la classifica di Serie A può chiaramente essere totalmente stravolta dalla Giustizia Sportiva.

Il massimo campionato non è però l’unico che deve fare i conti con le penalizzazione. Anche la Serie B, infatti, ha le sue squadre, con l’asterisco. Questi d’altronde sono stati i giorni del -3 alla Reggina, che rischia di perdere per strada altri punti, dopo il nuovo deferimento.

E’ Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ad affermarlo ai microfoni di Beneventonews24.it: “Oltre al -3, che riguarda un processo di cui ci sarà a breve l’appello – afferma il collega – in questo nuovo processo c’è il rischio -7. Questa, però, è una deduzione logica mia e non è detto che sarà così. Sono comunque sette contestazioni alla Reggina, che però potrebbero essere accorpate e vedremo se verrà calcolata o meno la recidiva. Quando ci sarà il processo di primo grado mancherà davvero poco alla fine del campionato“.

Serie B, play-off a rischio per la Reggina: il punto

La squadra di Pippo Inzaghi è all’ottavo posto, l’ultimo utile per i play-off, nonostante i tre punti di penalizzazione.

E’ evidente che ogni decisione può avere delle ripercussioni importanti, con le squadre immediatamente dopo i calabresi, come Modena e Palermo, che sono interessate: “In caso di condanna della Reggina – prosegue Binda -, le squadre in corsa per i play-off avrebbero una possibilità in più, l’ottavo posto diventerebbe alla portata di molti. Sul fondo cambierebbe poco, ma chi si deve salvare deve stare attento alla prossima stagione”.

Campionato a rischio – “Alla luce dei problemi che ci sono la Reggina potrebbe fare fatica a iscriversi, quindi ci sarebbe una retrocessione in meno. Visto che anche la Sampdoria ha lo stesso problema, il rischio è che ci siano due retrocessioni in meno dalla Serie B alla Serie C: anche il terz’ultimo posto, quindi, potrebbe far gola. In caso di fallimento, però, la Sampdoria potrebbe ripartire con una nuova società dalla C invece che dalla D in virtù del fatto di aver vinto lo Scudetto“.