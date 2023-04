Bufera in conferenza, Allegri esonerato: “Allenatore finito”

L’allenatore toscano è sembrato più volte stizzito questa mattina dinnanzi alle domande rivolta dai giornalisti

Giornata di vigilia in casa Juventus chiamata domani sera alla trasferta contro il Bologna in campionato. Reduce dalla deludente eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter, la formazione di Massimiliano Allegri ha bisogno di ritrovare il successo in Serie A dopo aver collezionato tre sconfitte consecutive negli ultimi tre match.

Per commentare il momento negativo della squadra bianconera, questa mattina lo stesso Allegri è intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande pungenti dei giornalisti. Un clima che si è riscaldato quando all’allenatore toscano sono state riportate le ultime voci su un suo possibile addio dalla panchina al termine della stagione, provocando la sua reazione infastidita: “E’ un problema della società e non mio, sapevo che era difficile ritornare a vincere quando sono tornato. Ci sono domande intelligenti e altre meno intelligenti. Io non sono soddisfatto di niente, non ero soddisfatto nemmeno quando ho perso la finale di Champions”.

Se una parte del popolo bianconero ha gradito la grinta mista alla solita ironia messa in campo questa mattina dal tecnico juventino, c’è a chi non è invece piaciuta quella che è stata percepita quasi come un’esibizione di presunzione rispetto ad un momento complicato per l’intero ambiente.

Juve, i tifosi bocciano la conferenza di Allegri: “Mi ha fatto passare la voglia”

Se è vero che il rapporto tra i tifosi della Juve e Allegri nell’ultimo biennio ha vissuto momenti complicati, l’allenatore sembra essere giunto adesso ad un punto di non ritorno.

Per riconquistare la fiducia dei tifosi dopo l’uscita di scena in Coppa Italia nel derby d’Italia contro l’Inter, il tecnico dovrà cercare di chiudere quanto prima il discorso qualificazione Champions League e centrare l’accesso alla finalissima di Europa League. Come dimostrato dall’umore palesato sui social dai tifosi bianconeri questa mattina al termine della conferenza stampa di Allegri, sembrano essere finite le chance concesse all’allenatore.

Tra i principali messaggi rivolti su Twitter, c’è chi lo ha accusato di voler difendere sé stesso prima del club, o chi ancora lo ha etichettato come un ‘allenatore finito’. Ecco i principali tweet nei suoi confronti:

Le parole di Allegri in conferenza non cancellano lo schifo di due anni, e tra onestà e professionalità ha dimenticato dignità. Ormai scomparsa. #allegri @juventusfc — Francesco (@Chicco_dal_1974) April 29, 2023

Da quando è tornato alla #Juventus, #Allegri ripete le solite cose.

Due anni a sbagliare stadio è negligenza, o non funziona bene il navigatore. https://t.co/apn4zs7jBO pic.twitter.com/ohyawKoMWY — Daniele (@xyz21271663) April 29, 2023

In 35 anni prima di te non vedevo l'ora che giocasse la #juventus ho sopportato anni pessimi,squadre pessime e allenatori pessimi ma solo tu #Allegri mi hai fatto passare la passione di vedere la mia squadra, ma non di difenderla #AllegriOut pic.twitter.com/1pK8OFN1zn — Simone C88 (@Simone_C88) April 29, 2023

#Allegri che cita #Giannis è imbarazzante.

Nessuno, o per lo meno nessuno tra i sani di mente, vuole vincere sempre.

È arrendersi prima ancora di entrare in campo che non lo sopportiamo noi tifosi. E la sensazione che si dà è questa#Juve — Guglielmo Belandrelli (@penso_la) April 29, 2023

Difende se stesso, non la Juve.

Quando lo capirete, sarà troppo tardi.

Mai un'ammissione di colpa, solo abbassamento costante degli "obiettivi" per far passare il messaggio che lui stia facendo bene.

Che schifo.#Allegri #Juventus https://t.co/bb28QU98Zk — Dr. Polemica (@dr__polemica) April 29, 2023

Brutta la conferenza di Allegri.

Altro che spalle large e voce grossa coi giornalisti: avrebbe dovuto solo assumersi la responsabilità dei risultati e spiegare perché la Juve viene messa sotto da tutti, non tira mai in porta, tutti i suoi giocatori hanno un rendimento scadente. — Dez Laif (@DezLaif) April 29, 2023

Conferenza stampa di #Allegri. Alla fine si parla di tutto tranne che della partita. Per domani la vedo grigia tendente al buio pesto #BolognaJuve — UnMuratoreDeluso (@ClaudioAbr32574) April 29, 2023

Allegri oltre ad essere finito come allenatore, ogni volta che va in conferenza stampa destabilizza ancora di più i giocatori e i tifosi. — enrico⚪️⚫️❤️ (@E1LEX84) April 29, 2023