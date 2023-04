Wanda Nara incontenibile, la giacca non nasconde le curve da urlo

Wanda Nara in gran forma e sempre super seducente, ecco l’ennesima visione pazzesca offerta da lady Icardi

Come al solito, Wanda Nara si conferma una delle bellezze più in vista dei social. In questi anni, la modella, showgirl e imprenditrice argentina è andata molto oltre il suo status di wag calcistica, per quanto una delle più note, diventando icona planetaria di femminilità e personaggio a 360 gradi.

La dimostrazione è data dal suo numerosissimo seguito sui social, con oltre 16 milioni di followers su Instagram che ne fanno largamente una delle preferite della community. E non potrebbe essere altrimenti vista la sua sensualità esplosiva ormai entrata nell’immaginario collettivo.

In questo periodo, oltretutto, è davvero un bel momento per Wanda, che da qualche tempo ha ritrovato la complicità e la felicità di coppia con Mauro Icardi dopo la separazione dello scorso autunno che appariva definitiva. In Argentina, attualmente, Wanda sta spopolando come conduttrice dell’edizione locale di Masterchef. E naturalmente, con i suoi scatti sul web sembra essere prontissima per la bella stagione, che la vedrà immancabilmente protagonista assoluta, con immagini che alzeranno all’inverosimile le temperature.

Wanda Nara, la scollatura è ipnotica e fa sognare

Ad ogni nuovo post arrivano conferme in tal senso e non potrebbe essere altrimenti. Wanda ci tiene a non deludere mai i suoi tantissimi ammiratori. E la 35enne si esibisce sempre in splendida forma.

L’ultimo scatto è una immagine davvero ‘ruggente’, con Wanda che si definisce, nella didascalia, una leonessa. E la visione in primo piano lascia il segno come di consueto, con la vertiginosa scollatura che fa capolino sotto la giacca, sempre incontenibile. Le curve di Wanda, lo sappiamo, sono un cult a cui per i tantissimi fan sparsi in giro per il mondo è davvero impossibile resistere. Un dettaglio da capogiro che accende la tentazione dello zoom. E fa venire voglia come al solito di passare già al prossimo scatto, in un turbine di sensualità provocante senza soluzione di continuità. C’è da essere certi che Wanda regalerà spettacolo nei mesi estivi, il web non aspetta altro.