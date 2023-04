Tempo scaduto: l’Inter lo fa definitivamente ‘sparire‘

Pazienza finita per i nerazzurri: decisione immediata, già dalla prossima partita non ci sarà più.

Ci sono sliding Doors capaci di imprimere svolte decisive ad una stagione. Come non definire tale la qualificazione dell’Inter alle semifinali di Champions League: dopo aver regolato senza troppi patemi d’animo la pratica Benfica, i nerazzurri hanno ritrovato il successo in campionato contro l’Empoli, centrando anche la finale di Coppa Italia a discapito della Juventus. Un filotto di risultati utili consecutivi a cui Lautaro e compagni vogliono ora dare continuità.

Il match contro la Lazio assumerà a tal proposito un ruolo di nevralgica importanza per i nerazzurri che, in caso di vittoria, potrebbero addirittura ritornare pensare al secondo posto. In occasione della sfida contro i biancocelesti, però, ci sarà subito una novità importante. Dopo un tira e molla durato che si stava protraendo da diversi mesi, i nerazzurri hanno deciso di rimuovere il logo di Digitalbits dalle proprie maglie. Ricordiamo che con l’azienda di criptovalute erano subentrati già da tempo dei problemi di insolvenza che però non avevano portato alla rottura definitiva.

L’Inter sulla scia della Roma: addio al logo Digitalbits

Nelle ultime ore, la svolta. Sulla scia di quanto fatto dalla Roma, che potrebbe indossare nel corso della gara con il Milan una maglia con il logo SPQR, anche l’Inter ha deciso di “rimuovere” il logo di Digitalbits dalle proprie maglie. Una scelta importante che, come quella della Roma, è stata presa alla luce di motivazioni economiche.

Nell’ultimo scorcio di stagione, dunque, l’Inter ha deciso di non dare visibilità al marchio. Una presa di posizione riconducibile anche alla visibilità che le prossime partite dei nerazzurri avranno. La scelta del club, infatti, è stata quella di non garantire visibilità ad uno sponsor con il quale i rapporti erano ormai glaciali da tempo. Dopo le prime avvisaglie palesatesi qualche mese fa, nelle ultime settimane non erano stati effettuati passi in avanti. Distanze incolmabili, dunque, che hanno portato a sancire l’addio definitivo. Il cambio di habitus, come già anticipato, si materializzerà a partire dal prossimo impegno di campionato degli uomini di Inzaghi.