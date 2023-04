Milan, offerta presentata: maxi minusvalenza e addio Juve

L’esterno d’attacco non è riuscito ad imporsi nell’ultima stagione e potrebbe finire con molta probabilità sul mercato in uscita

Dopo aver illuso i tifosi con la rete che lo scorso weekend aveva regalato al Barcellona tre punti fondamentali per chiudere la Liga contro l’Atletico Madrid, ieri sera Ferran Torres è tornato a deludere le aspettative. L’esterno spagnolo, partito dal primo minuto nella sconfitta contro il Rayo, è rimasto in campo fino al 57′ senza lasciare traccia.

L’ennesima occasione persa in questa stagione che ha provocato comprensibilmente grande delusione in casa Barcellona. Tra i primissimi acquisti richiesti da Xavi al suo ritorno in Catalogna nelle vesti di allenatore, Ferran Torres era stato strappato nel gennaio 2022 al Manchester City per un investimento importante da circa 55 milioni di euro. Un ritorno in Spagna che, almeno nelle aspettative, avrebbe dovuto completare la sua maturazione.

I numeri stagionali raccontano invece di un calciatore dotato di grande talento ma che nei momenti chiave è venuto spesso a mancare. Non è un caso se da qualche mese a Barcellona si sia cominciato a parlare di possibile cessione in vista della prossima estate.

Nei suoi confronti le pretendenti di certo non mancano, non solo in Spagna ma anche in Premier League, dove il Tottenham sarebbe disposto ad accoglierlo. In Liga, invece, andrà tenuta d’occhio soprattutto l’Atletico Madrid qualora Simeone venisse esonerato e al suo posto arrivasse Luis Enrique, grande estimatore del ragazzo allenato in Nazionale.

Calciomercato Milan, 25 milioni per Ferran Torres: minusvalenza Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, alla corsa per Ferran Torres, seguito dalla Juventus, si sarebbe aggiunto negli ultimi tempi anche il Milan.

Il club rossonero sarebbe disposto ad offrire circa 25 milioni di euro per l’esterno d’attacco per cercare di rinforzare soprattutto la corsia di destra. Una cifra che, se accettata dal Barcellona, andrebbe a generare una minusvalenza di circa 11 milioni di euro rispetto a quanto investito per averlo oltre un anno fa dal Manchester City. Un rischio che il club blaugrana, in assenza di altre proposte più allettanti sia in Spagna che in Inghilterra, potrebbe essere costretto a correre.