Juventus, deciso il futuro di Allegri: “Anche in Serie B”

Deciso il futuro di Massimiliano Allegri: un punto cruciale per il futuro del club bianconero, al di là della categoria in cui militerà la Vecchia Signora

Nonostante abbia altri due anni di contratto, il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus è tutt’altro che sicuro, al netto delle smentite di rito da parte dei protagonisti.

Sarebbe già deciso il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: l’unico modo per salvare almeno in parte la stagione, a questo punto, può essere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e – magari – provando a trionfare in Europa League. Al netto di come terminerà la stagione, però, il futuro del tecnico toscano sarebbe già segnato.

#Allegri non sarà l’allenatore della #Juventus nel 2023-24 in qualunque serie giocherà la Juventus — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 28, 2023

A spiegarlo è il noto giornalista Paolo Ziliani che via Twitter scrive: “Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nel 2023-24, in qualunque serie giocherà la Juventus”. Dunque, secondi Ziliani a fine stagione terminerà l’Allegri bis sulla panchina della Juventus, al di là anche delle vicende extra-calcistiche che vedono coinvolta la società bianconera.

Juventus, già deciso il futuro di Allegri in panchina

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Juventus è rimasta con due soli obiettivi tra le mani: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e la vittoria dell’Europa League. Due obiettivi comunque importanti, che almeno in parte raddrizzerebbero la stagione.

Anche se la Juventus dovesse centrare i due obiettivi, secondo Ziliani Allegri non siederà più sulla panchina della Vecchia Signora a partire dalla prossima stagione. Un addio che avrebbe del clamoroso, anche in virtù del contratto da 7 milioni di euro a stagione con scadenza fissata al 30 giugno 2025.