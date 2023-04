Juventus, c’è già il piano in caso di retrocessione in Serie B

Svolta in casa Juventus, la società bianconera ha un piano in caso di retrocessione in Serie B

La stagione della Juventus è stata certamente una delle più complicate della storia bianconera. La società si è vista nel corso della stagione decurtare 15 punti per via della questione plusvalenze, punti che sono stati poi restituiti.

Resta però un’incognita il futuro, perché la vicenda non si è affatto chiusa e non è escluso che nuove e ulteriori sanzioni nei confronti della società possano arrivare a campionato concluso. La squadra nel frattempo punta a conquistare un posto tra le prime quattro e ad ottenere il pass per la finale di Europa League. Gli uomini di Allegri, il cui nome in ottica futura è tornato in bilico, dovranno affrontare il Siviglia per riuscire a centrare la finale di Budapest.