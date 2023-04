Juve, cambio dirigenza ed esonero di Allegri: “Possibilità molto alte”

L’allenatore toscano è tornato nel mirino della critica dopo la brutta prestazione in Coppa Italia contro l’Inter

Dopo le tre sconfitte di fila rimediate in campionato, ad abbattere ulteriormente l’umore all’interno dello spogliatoio della Juventus ci ha pensato la Coppa Italia. La prestazione deludente dello scorso mercoledì a San Siro, infatti, è costata alla formazione bianconera l’eliminazione in semifinale in favore dell’Inter.

Sarà dunque il club nerazzurro a giocarsi all’Olimpico di Roma il prossimo 24 maggio la finalissima contro la Fiorentina per cercare di sollevare per il secondo anno consecutivo la coppa. Tornando alla Juventus, invece, una prima opportunità di riscatto arriverà in campionato domenica sera nel posticipo in programma contro il Bologna.

Una giornata ricca di scontri diretti (Roma-Milan e Inter-Lazio) che potrebbe consentire alla formazione di Allegri di guadagnare il secondo posto in classifica ed allungare nella corsa per l’Europa. Piazzamento Champions che i bianconeri potrebbero aggiudicarsi anche tramite la vittoria dell’Europa League, dopo l’accesso in semifinale e il doppio incrocio imminente con il Siviglia.

Calciomercato Juve, Allegri a rischio esonero: “Ormai il rapporto è compromesso”

Dal finale di campionato e dal percorso in Europa League dipenderà quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

A tal proposito, nel suo intervento in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, Graziano Campi ha riportato delle novità sostanziali sull’allenatore toscano: “Da casa Juve Allegri è straconfermato, l’hanno già fatto con Pirlo e con Sarri. Ma le voci extra ci dicono che oramai il rapporto è compromesso. Tra l’altro chi oggi conferma Maxi Allegri, a giugno potrebbe non esserci più con una nuova dirigenza. Le possibilità che Allegri lasci la Juventus ci sono e sono molto alte“.

Juve che, come accennato, domenica sera tornerà in campo contro il Bologna per il posticipo della 32esima giornata. Una partita che, secondo il giornalista, dipenderà soprattutto dall’atteggiamento dei padroni di casa considerate le recenti prestazioni della squadra di Allegri: “Sembra che sia più importante in questo momento sapere quale sia la condizione del Bologna, perché la Juve lo sappiamo, se gli altri sono al 90% la Juve è al 50%”.