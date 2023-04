HIGHLIGHTS | Strefezza on fire, Udinese KO: tre punti d’oro per il Lecce

Grazie al gol di Strefezza il Lecce batte l’Udinese e conquista tre punti importantissimi per la sua classifica.

La trentaduesima giornata di Serie A si è aperta con il confronto del “Via del Mare” tra Lecce ed Udinese. Al termine di una gara molto combattuta che si è accesa soprattutto nella ripresa, i giallorossi sono riusciti a strappare la vittoria grazie al rigore trasformato da Strefezza poco dopo l’ora di gioco. In virtù del successo strappato contro l’Udinese per 1-0, la compagine di Baroni sale a 31 punti, mettendo momentaneamente cinque punti di distanza tra sé e il Verona terzultimo e ritornando al successo casalingo che mancava addirittura da gennaio.

Proprio Strefezza – che, squalificato, salterà il match di Torino contro la Juventus – è il protagonista indiscusso della gara. Già nel corso della prima frazione di gioco il tuttocampista di Baroni aveva sfiorato il gol in almeno due circostanze: Colombo, Oudin e Strefezza spaventano Silvestri, che riesce a salvarsi in qualche modo. L’Udinese fatica ad organizzare una reazione e si affida alle giocate estemporanee di Pereyra e Lovric, che trovano la pronta risposta di Falcone. Nella ripresa il copione non cambia: è il Lecce a fare la partita e a creare le migliori occasioni.

Al 62′ la svolta: Strefezza è glaciale dagli undici metri e porta avanti i suoi su rigore. Finale teso, con l’Udinese che ha provato a sfondare soprattutto sulle corsie esterne per creare la superiorità numerica: almeno un paio di interventi di Falcone sigillano la partita e una vittoria dal peso specifico non indifferente per i giallorossi.

CLASSIFICA: Napoli punti 78, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 56, Inter 54, Atalanta 52, Bologna 44, Udinese* 42, Fiorentina 42, Torino 42, Monza 41, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce* 31, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17. *una partita in più