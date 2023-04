HIGHLIGHTS | Ciurria-Carlos Augusto, il Monza vola: Spezia a picco

Un lampo di Ciurria e il sigillo di Carlos Augusto regalano un successo importante al Monza che bissa il successo con la Fiorentina e inguaia lo Spezia

Da pochi istanti si è chiusa la gara di tra Spezia e Monza, secondo anticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Ad imporsi è stata la compagine di Palladino, che ha impresso la svolta definitiva alla gara grazie alla rete messa a segno da Ciurria. A chiudere definitivamente la contesa sullo 0-2 è stato poi il sigillo di Carlos Augusto, in grado di capitalizzare nel migliore dei modi un contropiede perfettamente orchestrato.

E pensare che l’approccio dello Spezia era stato più veemente. I liguri, infatti, si divorano con Kovalenko la palla dell’1-0. Nel complesso i padroni di casa partono meglio dai blocchi e riescono a schiacciare i brianzoli nella loro metà campo. Alla prima vera occasione, però, gli uomini di Palladino passano: Ciurria disegna con il sinistro una traiettoria che si insacca nell’angolino, non lasciando scampo a Dragowski. La partita, però, non si stappa: lo Spezia prova a trovare il pari più con la forza dei nervi che con trame organizzate. Il Monza non riesce a trovare il guizzo vincente, limitandosi a gestire i ritmi dell’incontro. Nel finale, però, il contropiede confezionato da Carlos Augusto chiude i giochi. Grazie a questa vittoria, il Monza balza a 44 punti, momentaneamente al nono posto in classifica: lo Spezia resta a quota 27 e ora rischia grosso.

CLASSIFICA SERIE A | Napoli punti 78, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 56, Inter 54, Atalanta 52, Bologna 44, Monza* 44, Udinese* 42, Fiorentina 42, Torino 42, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce* 31, Spezia* 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17. *una partita in più