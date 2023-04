Allegri rischia, ‘assist’ per l’erede in bianconero

Massimiliano Allegri dopo i recenti risultati torna in bilico sulla panchina della Juventus, si pensa all’erede: le condizioni per l’addio

Gli eventi delle ultime partite hanno mostrato che in casa Juventus c’è un certo nervosismo e soprattutto da parte di Massimiliano Allegri. Uscito rabbuiato dalle sfide con Napoli e Inter, con due sconfitte pesanti, il tecnico livornese si è scagliato rabbiosamente contro gli avversari ma anche contro i suoi giocatori.

Una situazione che da elettrica può fare presto a trasformarsi in infuocata e che soprattutto alimenta nuovamente i dubbi sul futuro dell’allenatore. Il quale, lo ricordiamo, avrà ancora, al termine di questa stagione due anni di contratto con il club, che pare intenzionato al momento a confermarlo. Ma i risultati del finale di stagione, per non parlare dei verdetti della giustizia sportiva, potrebbero anche cambiare le carte in tavola. E tra gli eredi si ripensa in particolare a Igor Tudor. Che sta facendo benissimo con il Marsiglia e che potrebbe tornare a Torino stavolta da tecnico di ruolo, dopo essere stato vice nell’anno di Pirlo. Una ipotesi che secondo ‘Tuttosport’ sarebbe in linea con l’idea di rilanciare un ciclo completamente nuovo, con un profilo che conosca l’ambiente societario, che sappia lavorare anche con i giovani e che sia economicamente sostenibile.

Juventus, Tudor per il dopo Allegri: si può fare, ma ai bianconeri serve un ‘aiuto’

Già, il discorso di un certo peso è proprio quello economico, una questione evidente e che non si può nascondere. L’ingaggio di Allegri è piuttosto consistente, da 7,5 milioni di euro e un esonero in questa fase non è pensabile. A meno che non si possa fare altrimenti, o che non intervenga qualche elemento esterno ad agevolare la separazione.

Sempre il quotidiano torinese infatti sostiene che all’interno della società si aspetti l’eventuale interessamento di un club estero sull’allenatore livornese. Allegri, in questo mondo, potrebbe andare via trovando un accordo consensuale con la Juventus coinvolgendo il nuovo club e permettendo al club un risparmio piuttosto consistente.