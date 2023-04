Accolto il ricorso alla Fifa: cambia il futuro di Paratici

Ecco la decisione della Fifa nei confronti del dirigente italiano, che il 21 aprile aveva lasciato il Tottenahm

In serata sono arrivate buone notizie per Fabio Paratici. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham potrà tornare a lavorare, seppur con mansioni ridotte, dopo che la Fifa ha accolto l’appello presentato contro il provvedimento del Comitato Disciplinare della FIFA, che, nell’estendere a livello mondiale l’inibizione temporanea comminata dalla FIGC, l’aveva ampliata fino al divieto di prendere parte ad ogni attività legata al calcio”.

Paratici potrà così lavorare ancora nel calcio, ma come sottolinea Sky Sport, che ha ripreso il comunicato diffuso dal dirigente e dal suo team, non potrà entrare negli spogliatoi nel corso delle partita, non potrà avere riunioni con agenti e dirigenti e soprattutto non potrà firmare contratti. Ricordiamo che Paratici, una settimana fa, dopo la conferma dell’inibizione di 30 mesi dal Collegio di Garanzia presso il Coni, si era dimesso da Chief Football Officer del Tottenham.