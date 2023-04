Sapevate che Totti ha una squadra di calcio? Le cose non stanno andando benissimo

Francesco Totti è sempre stato associato alla Roma eppure da diversi gestisce con la sua scuola calcio una squadra di Prima Categoria.

Da quando ha concluso la propria carriera agonistica, Francesco Totti è entrato in maniera sempre più decisa nel mondo dell’imprenditoria. Non è andata bene l’avventura con la Coach Consulting srl, molto meglio invece con CT10 management, che sta ottenendo ottimi risultati. Già dal 2003 però ha portato avanti con suo fratello il sogno di una scuola calcio.

La società si chiama “Totti Soccer School” e si tratta di un’associazione regolarmente riconosciuta dalla Federcalcio. La sede si trova in Via Luigi Pernier 92, a Roma, come riporta il sito tuttocampo.it.

Per conoscere i dettagli dell’iniziativa basta semplicemente entrare all’interno del sito tottisoccerschool.it e leggere i documenti ufficiali e le informazioni utili nella sezione “modulistica”.

Stando a quanto riportato dal sito ufficiale si legge come l’obbiettivo dell’Academy sia quello di mettere il ragazzo e i tecnici al centro del progetto, provando a farli crescere quanto più possibile.

Il progetto parte dagli Under 14 per poi portarli fino agli Under 19 e addirittura in una prima squadra. La società è gestita da Riccardo Totti, fratello di Francesco, e ha deciso di dare vita a una stretta collaborazione l’Atletico Acilia. In questo modo si permette ai ragazzi di giocare almeno in Prima Categoria.

Cerchiamo di capire come sta andando la squadra e quali possono essere considerati i giocatori più interessanti dell’undici titolare.

Atletico Acilia: la squadra della Totti Soccer School

Il tecnico della squadra 2022-23 è Massimiliano Laruffa, allenatore esperto delle categorie minori della regione Lazio che sta provando a salvare la squadra. A sette giornate dal termine tutto è ancora aperto, con l’Atletico Acilia che si trova con quattro punti di vantaggio sulla zona playout presieduta dal Lido Anzio.

L’ultima partita non si è conclusa con il risultato sperato, infatti è arrivata una sconfitta interna contro il Real Testaccio che ha così agganciato in classifica proprio l’Atletico Acilia a quota 27 punti.

La maggior parte dei punti sono arrivati grazie alle reti del bomber Marco Migliorini che è già a quota 12 in stagione, il che lo porta a essere il quarto miglior cannoniere di tutto il campionato. Il secondo realizzatore della squadra è invece Daniele Leonardi a quota quattro.

Il progetto della Totti Soccer School dunque sta crescendo sempre di più e sta dando modo a giovani talenti di potersi mettere in evidenza sia a livello giovanile che con una realtà di Prima Categoria.