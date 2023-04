Rottura definitiva, il big nerazzurro sarà ceduto in estate

Rottura definitiva tra giocatore e allenatore: il big nerazzurro sarà ceduto nel calciomercato estivo. Tutti gli aggiornamenti

Splende il sereno ad Appiano Gentile all’indomani del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Il Derby d’Italia vinto dai nerazzurri ha consentito alla squadra di Inzaghi di tornare in finale ed attendere ora Fiorentina o Cremonese nell’ultimo atto della competizione.

Dopo la semifinale di Champions League, Simone Inzaghi ha così raggiunto un altro traguardo importante che consolida la sua panchina. Tuttavia, il primo obiettivo stagionale del club nerazzurro, quello assolutamente da non fallire, resta la qualificazione alla prossima Champions e l’Inter è ora chiamata alla rimonta in campionato. Un obiettivo che influenzerà inevitabilmente anche il calciomercato estivo di Marotta, Ausilio e della dirigenza nerazzurra. In questo senso, sono già iniziati a circolare i primi nomi in entrata anche in casa Inter e tra questi c’è quello di Merih Demiral. Il difensore turco ex Juventus è stato seguito nella sessione invernale ed è sempre sul taccuino di Marotta per la prossima stagione. La rottura con l’Atalanta sembra ormai definitiva.

Calciomercato, rottura Demiral-Gasperini: il difensore turco verso l’addio all’Atalanta

Stando alle ultime indiscrezioni, il rapporto tra Demiral e Gasperini è ormai compromesso: la rottura appare definitiva e l’avventura in nerazzurro dell’ex Sassuolo e Juve sembra ormai arrivata al capolinea.

Il turco avrebbe avuto nuove discussioni con Gasperini ed avrebbe già comunicato alla dirigenza dell’Atalanta la propria intenzione di lasciare Bergamo in estate, dopo essere già stato vicino all’addio a gennaio. In prima fila c’è proprio l’Inter, che si appresta a salutare Milan Skriniar. Staremo a vedere.