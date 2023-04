Penalizzazione ridotta, UFFICIALE: come cambia la classifica

E’ arrivata la decisione della Corte Federale di Appello: penalizzazione ridotta, ecco come cambia la classifica

Il mondo del calcio italiano è in attesa che venga messa la parola fine ai casi che coinvolgono la Juventus. I bianconeri attendono la decisione della Procura Federale sulla manovra stipendi, con i deferimenti che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, e della nuova sentenza della Corte di Appello Federale.

Ma non c’è solo il calcio a fare i conti con la giustizia sportiva. Anche nel basket italiano c’è un caso che coinvolge una delle società più titolate: Varese. La società è stata penalizzata di recente di 16 punti per non aver rispettato il pagamento delle obbligazioni verso i propri tesserati, al contrario di quanto prodotto per essere ammessa al campionato in corso. Ora si è espressa la Corte Federale di Appello della Federbasket, accogliendo parzialmente il reclamo della Openjobmetis Pallacanestro Varese.

I punti di penalizzazione passano così da 16 ad 11, uno sconto che consente a Varese – salvo ribaltoni clamorosi nelle ultime due giornate di regular season – di salvarsi senza grossi patemi. La squadra, infatti, sale a 21 punti in classifica, mettendosi alle spalle quattro avversarie (due quelle che retrocedono). Confermata l’inibizione fino al 13 aprile 2026 per il Presidente Marco Vittorelli.

Basket, ridotta la penalizzazione a Varese: la nuova classifica

Con la decisione della Corte di Appello Federale, Varese può tirare un sospiro di sollievo, ma lo stesso non possono dirlo le squadre che sono coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Con la nuova classifica, infatti, Verona precipita all’ultimo posto con 18 punti, due in meno rispetto a Napoli, Reggio Emilia e Trieste, terzetto dal quale – salvo colpi di scena – uscirà la seconda squadra retrocessa.

Classifica Serie A1 Basket: Virtus Segafredo Bologna 44; EA7 Emporio Armani Milano 42; Bertram Yachts Derthona Tortona 36; Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari 32; Dolomiti Energia Trentino e Happy Casa Brindisi 28; Carpegna Prosciutto Pesaro e Germani Brescia 26; Givova Scafati e NutriBullet Treviso Basket 22; Openjobmetis Varese 21*; Pallacanestro Trieste, UNAHOTELS Reggio Emilia e GeVi Napoli Basket 20; Tezenis Verona 18.

* 11 punti di penalizzazione