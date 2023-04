Ufficiale, stangata clamorosa: penalizzazione di 16 punti per “illecito sportivo”

Nella pallacanestro è arrivata una maxi-penalizzazione di 16 punti per il club e 3 anni di squalifica al presidente

In questi giorni si sta avvicinando l’ora X che per la Juventus è rappresentata dal 19 aprile, ore 14.30, quando si riunirà il Collegio di Garanzia del Coni per decidere sulla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri.

Sono momenti convulsi nel calcio italiano anche dopo le perquisizioni della Finanza nelle sedi di Lazio, Roma e Salernitana, così come è accaduto al Siena che è stato penalizzato di 2 punti per il mancato versamento delle ritenute Irpef. E così anche la Reggina attende di conoscere il proprio destino. Intanto anche negli altri sport accadono episodi analoghi. Come quello nel basket, alla Openjobmetis Varese a cui sono stati applicati addirittura 16 punti di penalizzazione.

Basket, maxi-penalizzazione per Openjobmetis Varese: -16 per illecito sportivo

A tal proposito è arrivato il comunicato ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro: “Il Tribunale federale, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ha applicato alla società Openjobmetis Pallacanestro Varese la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell’anno sportivo in corso per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato di Serie A 2022-2023. Il Tribunale federale ha altresì inibito il Presidente della Società Pallacanestro Varese Marco Vittorelli fino al 13 aprile 2026 (3 anni)”. Varese è una delle realtà più importanti della nostra pallacanestro, protagonista tra l’altro di un buonissimo campionato nella Lega A.