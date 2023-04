Nuovo bomber per Pioli: costa meno di 5 milioni

Il Milan cerca un attaccante per la prossima stagione: c’è un’idea nella testa di Maldini per accontentare Pioli

Non è un mistero a Casa Milan: serve un altro centravanti in vista della prossima stagione. Il solo Giroud non può bastare, considerando la carta d’identità non più verdissima del francese, fresco di rinnovo.

Origi – sbarcato in estate a parametro zero a Milano – ha deluso nella sua prima esperienza in Italia, con la dirigenza rossonera che gli sta cercando una sistemazione per fare spazio nel reparto offensivo. Senza dimenticare il possibile addio al calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic, fermato dagli infortuni e ormai al capolinea. Difficile inoltre la permanenza di Rebic, anche lui troppo discontinuo. Oltre a un profilo giovane per Pioli, Maldini e Massara tengono d’occhio pure Marko Arnautovic in quel di Bologna. Il rapporto con Thiago Motta a Bologna sembra compromesso e con l’eventuale permanenza del tecnico in Emilia difficilmente l’attaccante austriaco resterà.

Calciomercato Milan, pressing su Arnautovic per l’attacco

Nel mirino la scorsa estate di Manchester United e Juventus, l’ex Inter nell’ultimo periodo è stato costretto spesso ai box per diversi acciacchi e il suo cartellino si è deprezzato. Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ l’operazione Arnautovic potrebbe costare meno di 5 milioni al Milan, con Maldini che sarebbe convinto della bontà dell’affare al netto dell’integrità fisica del giocatore e di un ingaggio da 3 milioni all’anno.