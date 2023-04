“Non vado alla Juve”: penalizzazioni e processi, salta anche il mercato

Le questioni extra campo che coinvolgono la Juventus vanno, inevitabilmente, a toccare anche l’ambito sportivo

Ma si guarda, ovviamente, anche alle questioni che esulano dal calcio giocato. Il Collegio di garanzia del Coni ha accettato il ricorso della Juventus avverso la penalizzazione di quindici punti in classifica per la questione plusvalenze rimandando, però, alla Corte d’Appello federale per una nuova valutazione della pena. Dunque, una decisione a metà che rimanda la conclusione della vicenda di diverse settimane, forse anche dopo la fine del campionato in corso di svolgimento. Una matassa davvero complicata da dipanare.

“Alla Juve non andrei. Così è una follia”: tra mercato e penalizzazioni

Sull’argomento sono intervenuti, ai microfoni del canale Twitch di Tv Play, due che hanno calcato palcoscenici importanti del mondo del calcio: Emiliano Viviano, attuale portiere del Fatih Karagumruk di Andrea Pirlo, e Sebastien Frey, ex numero di Inter e Fiorentina. “È tutta una follia questa situazione, dare una penalizzazione poi toglierla e ora restare in bilico a campionato in corso. È una follia – il parere di Viviano – I giocatori pensano al campo e sono convinti di aver fatto 59 punti. È ovvio però che la situazione societaria li ha destabilizzati“. Frey, invece, ha dubbi su quello che potrà essere il mercato del futuro: “Se io sono un giocatore importante e sono corteggiato dai bianconeri, con questa situazione extra-campo non ci vado alla Juve“. Situazione, dunque, decisamente complicata. Ma il campo chiama e domenica c’è l’insidiosa trasferta di Bologna.