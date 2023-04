Juventus orribile, Allegri sentenziato: “Scandaloso, fuori dal mondo”

La sconfitta della Juventus in semifinale di Coppa Italia segna uno dei punti più bassi della gestione Allegri: critica durissima al tecnico

In una stagione complicatissima e con tante perplessità legate al proprio modo di stare in campo, la Juventus era comunque in corsa, fino a ieri sera, per la conquista di due trofei. Uno è sfumato, con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter, in una serata amarissima per i bianconeri e per Massimiliano Allegri, finito ancora sul banco degli imputati.

La prova fornita dalla sua squadra a San Siro è stata per larghi tratti sconcertante. Una Juve con pochissimo mordente ha lasciato strada all’Inter, rimanendo sì in gara fino all’ultimo dal punto di vista del punteggio, ma facendo pochissimo, quasi niente, per rimontare lo svantaggio maturato dopo un quarto d’ora per la rete di Dimarco. Pochissime conclusioni verso la porta di Onana e poco pericolose nel complesso, anche quando nel secondo tempo è entrato Milik, con la correzione, da parte di Allegri, di una formazione iniziale con poca logica. L’attacco ‘leggero’ con Di Maria e Chiesa non aveva pagato per nulla. Ma anche con il passaggio al 4-3-3 le azioni pericolose sono arrivate con il contagocce. Quarta sconfitta su otto gare disputate nel mese di aprile in tutte le competizioni e adesso interrogativi preoccupanti sul futuro, a cominciare dal finale di stagione. Ma è la posizione del tecnico livornese ad essere più in dubbio che mai.

Inter-Juventus, Allegri affonda definitivamente: “Troppi errori, io non so più che dire”

I commenti del giorno dopo, ovviamente, mettono sulla graticola l’allenatore bianconero. Strali che arrivano da qualsiasi direzione e che lo inchiodano alle proprie responsabilità.

Furio Focolari, su ‘Radio Radio’, ha espresso una ‘pagella’ impietosa: “La partita è stato uno scandalo dal punto di vista tecnico e tattico. Le attenuanti ci sono sicuramente, ma quello che ha fatto ieri Allegri è fuori dal mondo: è la quattordicesima partita persa in stagione, ti presenti senza centravanti, in 95 minuti non fai un vero tiro in porta. Mi sembra una squadra troppo brutta per essere vera. Io non so più che dire su Allegri: commette una serie di errori grossi”.