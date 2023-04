In trattativa con la Roma: c’è la conferma

La Roma è impegnata nella corsa Champions e nelle semifinali di Europa League ma guarda anche al futuro: c’è la conferma su due nomi

La corsa Champions, con lo scontro diretto con il Milan passaggio quasi decisivo per la lotta ad uno dei primi quattro posti. La semifinale di Europa League, con il Bayer Leverkusen ultimo ostacolo verso la finale di Budapest. La Roma di Josè Mourinho si prepara ad un finale di stagione rovente con due obiettivi da centrare per rendere l’annata memorabile e bissare il trionfo in Conference League dello scorso anno.

Questo non ferma però i piani per il futuro con la dirigenza guidata da Tiago Pinto che già lavora al calciomercato estivo. Tra i tanti nomi accostati ai giallorossi, c’è anche quello di Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, attualmente fermo per infortunio. L’agenzia che cura gli interessi dell’estremo difensore ha parlato a ‘pagineromaniste.com’ del futuro del calciatore e dell’interessamento anche della Roma. “Al momento ci sono stati soltanto dei sondaggi, dalla Roma ma anche da altri club importanti della Serie A”. Interessamenti che “non sarebbe giusto negare” anche se “al momento è solo un gioco di figurine”. Insomma, per le trattative vere e proprie bisognerà attendere anche se qualcosa c’è stato: “E’ un nome in voga tra i portiere. Con i giallorossi ci sono stati dei contatti, ma si tratta ad ora soltanto di ipotesi. Gli estimatori sono tanti, anche all’estero”.

Calciomercato Roma, conferme sull’interesse per Traore

Contatti ci sono stati anche per Traore del Sassuolo che a gennaio, quando Zaniolo era ormai in procinto di andare via, è stato trattato dalla Roma, come raccontato da Calciomercato.it.

Una idea confermata dall’agenzia del calciatore con le seguenti dichiarazioni: “Era nata una possibilità ma non è andata a termine. Poteva esserci un valzer con Traore e Zaniolo trattati dalla stessa squadra. Poi è andata come è andata, era un’opzione passata”. L’ivoriano ora è al Bournemouth che lo ha pagato trenta milioni di euro per averlo.