Ha già lasciato il club, uragano Cristiano Ronaldo

L’avventura all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo non sta prendendo la piega giusta. Delusione e risultati negativi ultimamente per CR7 che è sempre sotto i riflettori. Intanto dall’Arabia parlano di presunte dimissioni

Vive una fase fortemente negativa Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al-Nassr. I gialloblù stanno zoppicando tra campionato e coppa, e vedono più lontane le chance di vincere il titolo.

CR7 dal canto suo ha messo a referto 11 gol in 14 gare con la nuova maglia, manifestando un impatto comunque importante sulla realtà saudita. Eppure tutto questo non basta all’Al-Nassr, che rischia seriamente di restare a bocca asciutta dopo le ultime sconfitte in serie. La delusione di coppa è ancora cocente e fa il paio con la precedente in campionato, a margine della quale è arrivata una reazione scomposta dello stesso Ronaldo nei confronti dei tifosi avversari che inneggiavano a Messi. Nell’ultimo mese il portoghese ha visto quindi peggiorare la propria situazione in Arabia Saudita, e con la squadra, che intanto ha perso anche la guida di Garcia, è chiamato a reagire.

Ronaldo nel mirino e ribaltone Al-Nassr: spuntano le dimissioni del presidente

Ancora scossoni anche fuori dal campo in casa Al-Nassr, con le possibili dimissioni da parte del presidente del cda Musalli Al-Muammar.

Stando a quanto rivelato da ‘Saudi Gazette’ Al-Muammar avrebbe rassegnato le dimissioni dalla presidenza del club. Il numero uno presentato la lettera al ministero dello Sport, secondo fonti ben informate citate dalla testata saudita. Le dimissioni del capo del club di Riyadh sono state attribuite alle forti pressioni dei tifosi dopo aver subito due sconfitte di fila in una settimana.

La decisione di Al-Muammar potrebbe essere accettata nei prossimi giorni con l’attuale consiglio d’amministrazione che potrebbe essere sciolto. Il segretario generale dell’Al-Nassr sarà molto probabilmente incaricato di gestire gli affari del club per il prossimo periodo prima di fissare una data per tenere l’assemblea generale, e aprire le porte ad una nuova candidatura per la presidenza della società.

Notizie forti dall’Arabia che farebbero il paio con alcune dichiarazioni presunte attribuite allo stesso Al-Muammar, che a ‘SaudiNews50’ avrebbe riferito: “Sono stato truffato solo due volte nella mia vita. La prima volta quando ho chiesto tre kebab e me ne hanno dati solo due. La seconda quando ho ingaggiato Cristiano Ronaldo”.