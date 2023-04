DIRETTA Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese: le formazioni ufficiali – LIVE

Dopo lo 0-2 dell’andata, Fiorentina e Cremonese scendono in campo per raggiungere l’Inter in finale di Coppa Italia

È tutto pronto a Firenze per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Fiorentina-Cremonese assegnerà il pass per la finale di Roma, già raggiunta dall’Inter dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus grazie al gol di Federico Dimarco.

Sconfitti dopo una clamorosa rimonta dal Monza nell’ultima giornata di Serie A, i padroni di casa arrivano a questo match forti della vittoria per 2-0 dell’andata. Ancora alle prese con l’infortunio all’adduttore subito contro il Lech Poznan, Giacomo Bonaventura non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano, che recupera tuttavia Josip Brekalo rispetto alla sfida di domenica.

In casa grigiorossa, la pesante sconfitta contro l’Udinese ha tolto all’undici di Davide Ballardini l’entusiasmo derivante dalle due vittorie consecutive contro Sampdoria ed Empoli, facendo piombare la squadra a meno otto punti dalla zona salvezza. Oltre al lungo degente Vlad Chiriches, alla trasferta fiorentina non hanno preso parte nemmeno Emanuel Aiwu e Frank Tsadjout. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita dello stadio “Artemio Franchi”.

Fiorentina-Cremonese, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma giovedì 27 aprile alle 21, Fiorentina-Cremonese sarà trasmessa su Canale 5 e sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le formazioni della partita:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikonè, Barak, Nico Gonzalez; Cabral. All. Italiano.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Sernicola, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Meité, Galdames, Quagliata; Felix Afena-Gyan, Okereke. All. Ballardini.