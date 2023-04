Dal Napoli al Milan: le ultime sul futuro di Lauriente | CM.IT

L’esterno francese è una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno. Da 10 a 25 milioni di euro, il Sassuolo non ha fretta ma pregusta l’ennesimo grande plusvalenza

Numeri e assist da talento assoluto. Una stagione da protagonista e un’estate, la prossima, sulla copertina di calciomercato. Continua il momento magico di Laurientè, esterno offensivo del Sassuolo, prelevato la scorsa estate al Lorient per circa 10 milioni di euro e ora sul taccuino dei grandi club italiani e stranieri.

Il club neroverde, si sa, sul mercato difficilmente sbaglia e per questo i dirigenti degli emiliani erano determinati a sbaragliare la concorrenza del Torino e a chiudere l’affare con i francesi, entro il gong finale dell’estate 2022. Una trattativa, ricordiamolo, caratterizzata da numerose difficoltà ma che poi è arrivata alla svolta grazie al rilancio decisivo del Sassuolo (10 milioni +2 di bonus e una percentuale sulla rivendita).

Laurienté, poi, era convinto della sua scelta, ovvero quella di indossare la maglia del Sassuolo come successivo step della sua già importante carriera. Forte dei buoni rapporti dopo l’acquisto di Raspadori, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it il Napoli resta sicuramente in prima fila per assicurarsi le prestazioni del transalpino. Attenzione poi al Milan e al mercato della Premier: lì la valutazione di Laurienté sui 25 milioni di euro viene accolta praticamente con il sorriso.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, il Sassuolo in ogni caso non ha fretta. Consapevole di aver accolto e valorizzato l’ennesimo talento straniero, ritiene che un giocatore così possa solo crescere di livello e quindi di prezzo.