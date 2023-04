Allegri via dalla Juventus, il sostituto dalla Serie A: “Mi è piaciuto”

Ribaltone in panchina per la Juventus e spunta il nome di un altro ex che è già in Serie A: candidatura ‘sorprendente’

Con o senza Allegri? Se la società non sembra intenzionata, almeno per ora, a separarsi dal tecnico toscano, i tifosi bianconeri hanno maggiori dubbi sull’allenatore.

Del resto, risultati a parte, il gioco espresso dalla Juventus non è stato all’altezza delle aspettative e questo ha portato spesso il tecnico ad essere messo nel mirino della critica. Chi vorrebbe continuare con Allegri anche il prossimo anno è Cobolli Gigli, ex presidente della società piemontese, che però indica il nome di un ex in caso di ribaltone in panchina.

Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, l’ex numero uno bianconero spiega la sua posizione in merito al futuro di Allegri: “Sono abbastanza conservatore. Al di là che Allegri ha altri due anni di contratto, ma sono convinto che abbia fatto delle buone cose, cercando di amalgamare i giocatori e tenendoli stretti al risultato. Che come gioco non sia Sarri, lo sappiamo tutti. Ma mi tengo stretto Allegri e guardo da lontano Sarri quando fa quelle belle partite”.

Calciomercato Juventus, Allegri via: Cobolli Gigli sceglie Paulo Sousa

Cobolli Gigli però sa benissimo che a decidere saranno i risultati ed allora c’è anche una possibilità di cambiare la guida tecnica della Juventus.

“Dobbiamo aspettare la fine della Juventus. Se la Juve riesce a classificarsi seconda, se riesce a vincere la Coppa Italia e la Coppa Uefa, non avrei dubbi a confermare Allegri. Se, invece, tutti e tre i risultati non fossero raggiunti, allora varrebbe la pena di trovare un giovane allenatore, magari italiano”.

E in caso di cambio in panchina, ecco il profilo che piace all’ex presidente: “Mi è piaciuto come parla Paulo Sousa che so non essere italiano. Sta facendo bene con la Salernitana. Mi è piaciuto come esprime le sue idee sul gioco in maniera chiara e stimolante. Non penso che la Juve prenderà lui, ma per farvi capire il tipo di persona che vedrei bene alla Juventus“.