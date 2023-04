Accordo con la FIGC, patteggiato un solo punto di penalizzazione

Si va verso uno sconto della pena in classifica grazie all’accordo raggiunto con la procura della FIGC

Ancora una volta è la Procura della FIGC a rubare le prime pagine. In attesa del nuovo processo presso la Corte Federale d’Appello atteso entro il mese di maggio in merito al caso plusvalenze che riguarda la Juventus e il rischio di una nuova penalizzazione in classifica, c’è chi in questo momento non se la passa meglio dei bianconeri.

In Serie B, infatti, sta per arrivare una nuova sanzione dopo quelle già inflitte nelle ultime settimane prima al Genoa e poi alla Reggina. Questa volta toccherà al Parma, altro club d’alta classifica in piena corsa per la zona playoff. La formazione emiliana dovrà presto scontare un punto di penalizzazione a causa del mancato rispetto della scadenza Irpef di febbraio.

Una sanzione in ogni caso meno pesante rispetto a quella cui è invece andata incontro la Reggina, crollata in classifica a causa del -3 comminato per non rispettato in data 16 febbraio il pagamento di alcune ricevute Irpef e di alcuni stipendi. Società calabrese che, come raccontato nella giornata di ieri, potrebbe subire presto una nuova penalizzazione in Serie B per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione), dei contributi Inps relativi al periodo aprile 2022-febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione).

Serie B, Parma penalizzato con un punto in classifica

Il caso che riguarda il Parma, come ribadito dal ‘Corriere dello Sport’, è ben diverso rispetto a quello che ha invece colpito la Reggina.

Sulla falsariga di quanto avvenuto al Genoa, il club gialloblù ha infatti deciso di patteggiare con la procura della FIGC per evitare di arrivare in tribunale ed andare incontro ad una sanzione pari a 2 punti in classifica. Sulla base dell’art. 126 del codice di giustizia sportiva, verrà concesso ai Ducali uno sconto del 50% e dunque un solo punto di penalizzazione che porterà la squadra di Pecchia da 51 a 50 punti in classifica

Lo scorso febbraio, come anticipato, anche il Genoa aveva deciso di utilizzare la strada del patteggiamento con la Procura Federale per i mancati adempimenti di parte dei versamenti delle ritenute Irpef di settembre e ottobre, incassando anche in quel caso un solo punto di penalizzazione in classifica.