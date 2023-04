Voti e tabellino Inter-Juventus (primo tempo): Barella indiavolato, Chiesa non pervenuto

Inter-Juventus: voti e tabellino del primo tempo del match del ‘Meazza’ valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. All’intervallo decide il guizzo di Dimarco

Inter padrona del campo e della partita finora nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro contro la Juventus.

Al 45′ decide la zampata del canterano Federico Dimarco, al quinto gol stagionale. Super prestazione finora di Barella, autore dell’assist decisivo per il compagno. Male la Juve: De Sciglio in difficoltà, bianconeri troppo spuntati in avanti e con la soluzione Chiesa da falso nueve che non sta dando i frutti sperati ad Allegri.

INTER

Onana 6

Darmian 6

Acerbi 6,5

Bastoni 6,5

Dumfries 6

Barella 7,5

Calhanoglu 6,5

Mkhitaryan 6

Dimarco 7

Dzeko 6

Lautaro Martinez 5,5

All. Inzaghi 6,5

JUVENTUS

Perin 6

Bremer 5,5

Bonucci 5

Alex Sandro 6

De Sciglio 4,5

Miretti 5,5

Locatelli 5,5

Rabiot 5,5

Kostic 6

Di Maria 5,5

Chiesa 5

All. Allegri 5

Arbitro: Doveri 5,5

TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-0

15′ Dimarco

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Cordaz, Betis, de Vrij, D’Ambrosio, Zanotti, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Brozovic, Carboni, Correa, Lukaku. Allenatore: Inzaghi

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Gatti, Rugani, Paredes, Pogba, Fagioli, Iling-Junior, Soulé, Milik. Allenatore: Allegri

Arbitro: Doveri (sez. Roma)

VAR: Di Paolo

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 1′